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Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:43 Son Güncelleme: 30.09.2026 10:46

Beyoğlu’nda 'Yan bakma' dehşeti! Motosikletli tarafından öldüresiye dövüldü: ‘Her yerim patladı’

İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen 'Yan bakma' tartışması kanlı bitti. Alkollü olan Özcan D. (45), motosiklet sürücüsü Azat U. (33) tarafından öldüresiye darp edildi. Kanlar içinde kalan Özcan D.’nin yanına gelen bir kişinin 'Kafan hep patlamış' sözlerine 'Her şeyim patladı' diyerek karşılık verdi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Beyoğlu’nda ’Yan bakma’ dehşeti! Motosikletli tarafından öldüresiye dövüldü: ‘Her yerim patladı’
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Olay, 30 Ağustos Pazar günü saat 03.45 sıralarında Küçük Piyale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen Özcan D. ile motosiklet sürücüsü Azat U. arasında 'Yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Azat U., Özcan D.'yi darbetti.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Şüpheli motosikletle olay yerinden uzaklaşırken, başından, sağ gözünden, burnundan ve ağzından yaralanan Özcan D. ambulansla Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesin'nde tedavi altına alndı. Özcan D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda 'yan bakma' kavgası kanlı bitti! Olay anı kamerada

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA

Diğer yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özcan D. ile Azat U. arasında yaşanan kavga ve Özcan D.'nin darbedildiği anlar görülüyor.

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'HER ŞEYİM PATLADI'

Olayın ardından bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde ise görüntüyü çeken kişinin kanlar içinde kalan Özcan D.'ye 'Kafan hep patlamış' dediği, Özcan D. ise 'Her şeyim patladı' dediği anlar yer alıyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından Özcan D.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Azat U. olduğunu belirledi. Kaptanpaşa Mahallesi'nde yakalanan Azat U., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Emniyete 26 geliş kaydı bulunan Azat U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL BEYOĞLU #BEYOĞLU

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Beyoğlu’nda 'Yan bakma' dehşeti! Motosikletli tarafından öldüresiye dövüldü: ‘Her yerim patladı’
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