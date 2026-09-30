Beyoğlu’nda ’Yan bakma’ dehşeti! Motosikletli tarafından öldüresiye dövüldü: ‘Her yerim patladı’

'HER ŞEYİM PATLADI'

Olayın ardından bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde ise görüntüyü çeken kişinin kanlar içinde kalan Özcan D.'ye 'Kafan hep patlamış' dediği, Özcan D. ise 'Her şeyim patladı' dediği anlar yer alıyor.