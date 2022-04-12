Beyoğlu’ndaki pitbull mağduru konuştu: Dişi derime geçti, şikayetçiyim

Olay, 15 Şubat'ta saat 13.00 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta meydana geldi. Sokak esnafı, pitbull ırkı köpeğini ağızlıksız gezdiren sahibini, tehlikeli olduğu gerekçesiyle uyarmış, bu nedenle esnaf ile köpeğin sahibi arasında tartışma çıktı. Şüpheli Orhan Yıldırım, köpeğinin tasmasını gevşeterek Muzaffer Akçayır'ın üzerine saldı. Köpek, üzerine atladığı Akçayır'ı yere düşürdükten sonra ayağını ısırmıştı. Köpek, olay yerindeki Bilgin Elbay'ı da ısırmıştı. Sahibi köpeğiyle birlikte koşarak olay yerinden kaçmıştı. Pitbull ırkı köpeğin esnafa saldırdığı anlar vatandaşların cep telefonuna ve güvenlik kamerasına yansımıştı.

"ELİNDE TASMA YOKTU"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Orhan Yıldırım getirildi. Şikayetçi Bilgin Elbay da duruşmada hazır bulundu.

Şikayetçi Bilgin Elbay, "Sanıkla ilk karşılaştığımda köpek kucağındaydı. Elinde tasma yoktu. Köpek bana saldırdı. Köpeğe karşı herhangi bir sözle veya elle bir işaret edici beyan ve davranışım olmadı. Köpek bana saldırmadan önce sanıkla bir diyaloğum olmadı. İlk önce Muzaffer adlı şahsa saldırmış, ben de polisi aradım. Gittiğimde Muzaffer yerde yatıyordu, baygındı. Muzaffer'i ısırılmasını görmedim. Sanık kucağına almış götürüyordu. Şu anda üzerimdeki yeleğim vardı. Montumu ve yeleğimi parçaladı. Deri yelekte diş izi halen var. Köpek beni karın bölgemin üzerinden ısırdı. Hatta diş, derime geçti. Kuduz aşısı oldum. Şikayetçiyim" dedi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Orhan Yıldırım ise köpeğin kucağında olmadığını belirterek "Zinciri takılıydı. Köpek kucağımda değildi. 34 kilo köpeği kucağımda tutamam. Ayağından ısırılan çocuk da başka yöndeydi. Parklarda, sokaklarda yatıyorum, kağıt topluyorum. Köpeğimi yoldaş, arkadaş olsun diye yanımda tutuyorum. Olayın yaşandığı yerde kimseye zarar verme güdüsüyle hiçbir şey düşünmedim. Eğer birisine bir şey yapmak istesem silahla ateş ederim, köpeği kullanmam. Borçla kamyonet almıştım. Taksitleri halen devam ediyor. Hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Hakim, sanığa sabıka kaydının 10 sayfa olduğunu ve hep köpekle suç işlediğini belirtti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Duruşmaya gelmeyen şikayetçi Muzaffer Akçayır'ın zorla getirilmesine karar veren mahkeme, delil durumunu dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.

"BİR SANTİM DAHA GİRSEYDİ GÖĞSÜMÜ PARÇALAYACAKTI"

Duruşma çkışında basın mensuplarının sorusu üzerine Bilgin Elbay, "köpek kucağındaydı, yere bıraktı. Sonra köpek bana saldırdı. Göğsümden ısırdı. Bir santim daha girseydi göğsümü parçalayacaktı" dedi. Elbay adliye önünde yaptığı açıklamada ise 2 ay önce saldırıya uğradığını belirterek sanığın köpeği saldırırken hiçbir şey yapmadığını belirtti. Elbay, köpek sahibi olanların ağızlık takmaları gerektiğini vurguladı.