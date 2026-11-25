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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Muhammet Kıvrak, 10 yıl önce trafik kazası geçirdi. Devlet hastanesine kaldırılan Kıvrak'ın ameliyat olması gerekiyordu. Ancak iddiaya göre o dönemde hastanede görev yapan Dr. Şevket Sarper Yalçınkaya (58), kardeşi Ali Kıvrak'tan 500 TL bıçak parası aldı. Ardından, Kıvrak'ın şikâyeti üzerine Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık doktor, birden fazla kez 'rüşvet almak' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pişmanlığını gösteren davranışları göz önüne alınarak ceza 4 yıl 2 aya indirildi