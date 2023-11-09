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Giriş Tarihi: 9.11.2023 02:51

Bıçakla 2 kişiyi gasbeden 2 kız çocuğu yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, suça sürüklenen 13 yaşındaki İ.G. ile M.Y. isimli kız çocukları, cadde üzerinde 2 farklı kişiyi bıçak zoruyla gasbetti. Polis tarafından yakalanan çocuklar, 'nitelikli yağma' suçundan ıslah evine gönderildi

DHA
Bıçakla 2 kişiyi gasbeden 2 kız çocuğu yakalandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Paşakonak Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.G. ile M.Y., iddiaya göre, cadde üzerinde yürümekte olan 2 farklı kişiyi bıçak çekerek gasbetti.

İhbar üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdurların birinden telefon ile kulaklık, diğerinden ise cüzdan ve bir paket sigara gasbeden 2 çocuğu Bandırma Sahili mevkisinde yakalayıp, polis merkezine götürdü.

Suça sürüklenen İ.G. ile M.Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli yağma' suçundan ıslah evine gönderildi.

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Bıçakla 2 kişiyi gasbeden 2 kız çocuğu yakalandı
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