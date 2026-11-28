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KONYA'da su doldurmak için evinden çıkan 75 yaşındaki Perihan Güven'i sokak ortasında sırtından ve göğsünden bıçaklayarak ağır şekilde yaralayan Muhammed Hidayet Kıscak (26) gözaltına alındı. Kıscak'ın belediye otobüsü ile evine gittiği, saçlarını kesip bıçağı sakladıktan sonra işe gittiği, işyerinde yakalandığı öğrenildi. İfadesinde Güven'i tanımadığını, sokaktan geçerken kendisine bir sesin bıçakla dediğini, bunun üzerine eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.