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Giriş Tarihi: 13.10.2021 10:20 Son Güncelleme: 13.10.2021 10:20

Bıçaklı kavga: Seyyar satıcıyı bıçakladı

İHA
Bıçaklı kavga: Seyyar satıcıyı bıçakladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde seyyar satıcı bıçaklandı. Tartışmanın bıçaklı kavgayla bittiği olayda Seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyyar satıcılık yapan M.Ç. ile kimliği henüz bilinmeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, seyyar satıcı M.Ç. bıçaklandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Bıçaklı kavga: Seyyar satıcıyı bıçakladı
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