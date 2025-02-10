Bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan Şefin oğlu Mattia son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlandı!

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitmiş alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf atmıştı.

Mattia ise 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verince bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşanmıştı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez çıkan kavgada çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B.(15), koşarak geri dönüp Mattia'ya bıçakla saldırmıştı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan genç ağır yaralanırken diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler atarak kaçmıştı.

Olayın ardından şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken yoğun bakımda 17 gündür tedavi altında olan Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetti. Mattia Ahmet Minguzzi'nin cenazesi Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne getirildi. Oğlunu kaybetmenin acısıyla sinir krizleri geçiren anne Yasemin Akıncılar ve acılı baba İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. İstanbul Valisi Davut Gül'de cenazeye gelerek açılı baba İtalyan şef Andrea Minguzzi'ye başsağlığı diledi.

Mattia'nın İtalyan lisesinden arkadaşları da ellerinde çiçeklerle arkadaşlarını son yolculuğu uğurlamak için geldiler. Acılı anne Yasemin Akıncılar ise çocuğunun tabutu başında oğlunun naaşına sarılarak "Oğlum benim canım hani sen bana çiçeğim derdin beni bırakıp nereye gittin" dedi. Anne daha sonra ağlayanlara bağırarak sakın ağlamayın diye tepki gösterdi.

Camii'de kılınan ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazından sonra Mattia Ahmet Minguzzi'nin cenazesi Bakırköy Osmanbey mezarlığında toprağa verildi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için Salı günü Beyoğlu St Antuan Kilisesi'nde saat 11.30'da anma töreninin düzenleneceği kaydedildi.