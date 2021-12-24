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Giriş Tarihi: 24.12.2021 20:59 Son Güncelleme: 24.12.2021 23:03

Bidon bidon alkolle yakalandılar!

ABBAS ÇAKAR
Bidon bidon alkolle yakalandılar!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü  tarafından  alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Körfez İlçesinde takibe alınarak durdurulan bir araç içerisinden, 104 bidon etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde, vatandaşların canını hiçe sayarak sahte alkol üreten ve satan kişilere yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında takibe alınarak Körfez İlçesinde durdurulan bir araçta, 26 koli içerisine konulmuş 104 bidonda toplam 520 kg etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrası Körfez Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

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Bidon bidon alkolle yakalandılar!
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