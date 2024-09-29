Haberler Yaşam Haberleri Biga'da tekne alabora oldu: 7 kişi kurtarıldı
Giriş Tarihi: 29.9.2024 22:46

Biga'da tekne alabora oldu: 7 kişi kurtarıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde alabora olan teknedeki 7 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tedbiren hastaneye sevk edilen şahısların herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi

İHA
Biga’da tekne alabora oldu: 7 kişi kurtarıldı

Biga ilçesi Bozlar köyü açıklarında saat 17.00 sıralarında bir tekne alabora oldu. Bölgeye ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Alabora olan teknedeki 7 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik botu ile Karabiga beldesine getirilen vatandaşlar, ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı yaptığı açıklamada, "Bozlar açıklarında bir teknenin alabora olması üzerine Sahil Güvenlik timlerimizce 7 vatandaşımız sudan alınmıştır. Sahil Güvenlik botumuzla karaya intikal ettirilen vatandaşlarımız, tedbiren İlçe Devlet Hastanemize sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamakta ve sağlıkları iyi durumdadır" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Biga'da tekne alabora oldu: 7 kişi kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA