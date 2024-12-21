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Giriş Tarihi: 21.12.2024 22:56 Son Güncelleme: 21.12.2024 23:08

Bigadiç'te ev yangını: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında 84 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Bigadiç’te ev yangını: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Kırsal Altınlar Mahallesi'nde, olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Aykut Bozoğlu (86) isimli vatandaşa ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bigadiç İtfaiye grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adamın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Bigadiç'te ev yangını: Yaşlı adam hayatını kaybetti
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