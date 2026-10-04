Bilal Erdoğan: Zulmün faili değiştiğinde zulmün adı değişmez!

'ÖLÇÜYE EN FAZLA İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ALANLARDAN BİRİ DE BİLGİ VE TEKNOLOJİDİR'

Erdoğan, "Kur'an serveti reddetmiyor. Meşru kazancı, mülkiyeti, ticareti kabul ediyor, fakat servetin insanı esir almasına ve toplumsal sorumluluktan kopmasına karşı güçlü bir ahlak ortaya koyuyor. Zekat bunun için var, infak bunun için var. Allah Teala servetin sermayenin biriktirilmemesine yönelik bir mizan önümüze koyuyor. Kul hakkı hassasiyetini hayatımızın bir ölçütü olarak önümüze koyuyor. Kur'an bize ne kadar kazandın sorusunun yanında, başka sorular da sorduruyor: Nasıl kazandın? Kimin hakkını gözettin? Sahip olduğun imkan başka insanların hayatına nasıl dokundu? Bugün ölçüye en fazla ihtiyaç duyduğumuz alanlardan biri de elbette ki bilgi ve teknolojidir. Bir insanın sesi taklit edilebiliyor, görüntüsü üretilebiliyor. Birkaç saniyelik video, milyonlarca insan tarafından saniyeler içinde izlenip etkileyici olabiliyor. Teknoloji geldikçe buna baktığımız zaman ahlaka duyduğumuz ihtiyaç aslında azalmıyor, artıyor. Teknoloji bize neyi yapabileceğimizi söylüyor, fakat her yapabildiğimiz şeyi yapmamız gerekip gerekmediği sorusuna teknoloji cevap vermiyor. Bugün yapay zekanın gelişiminde kurallar nasıl olmalı konusunda dünya ittifak etmiş değil. Yapay zekayı sadece teknoloji için geliştirmiş olmak için geliştirmek durumuyla karşı karşıyayız" diye konuştu.