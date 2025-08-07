Haberler Yaşam Haberleri Bilal Erdoğan'dan "Filistin"e destek yürüyüşüne çağrı: Gazze'ye umut ışığı ol
Bilal Erdoğan'dan "Filistin"e destek yürüyüşüne çağrı: Gazze'ye umut ışığı ol

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, tüm vatandaşları Gazze'ye umut ışığı olmak için 9 Ağustos Cumartesi akşam namazı sonrası Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ne fenerlerle gerçekleştirilecek yürüyüşe davet etti.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım tüm şiddetiyle devam ederken, Türkiye'den Filistin halkına yönelik güçlü bir destek çağrısı geldi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 9 Ağustos Cumartesi akşamı İstanbul'da Gazze'ye destek için büyük bir yürüyüş düzenleneceğini duyurdu.

"GAZZE'YE UMUT IŞIĞI OL"

Filistin'e Destek Platformu tarafından "Gazze'ye umut ışığı ol" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş, akşam namazının ardından Beyazıt Meydanı'ndan başlayarak Ayasofya Meydanı'nda son bulacak.

Yürüyüşün amacı, hem Gazze halkına destek vermek hem de Türkiye'deki Filistin bilincini tüm dünyaya güçlü bir şekilde göstermek olacak.

Bilal Erdoğan, herkesi fenerlerini alarak bu yürüyüşe katılmaya ve "dünyaya Türkiye'de Filistin bilincinin güçlü bir şekilde dimdik birlik içerisinde ayakta durduğunu göstermeye" davet etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de soykırım devam ediyor. Herkes 'Biz ne yapabiliriz?' diye düşünüyor. İnşallah 9 Ağustos Cumartesi akşam namazı sonrası, Beyazıt'tan Ayasofya'ya doğru bir yürüyüşe davet ediyoruz. Bu yürüyüşü, ellerimizde hem telefon ışıklarıyla hem de fenerlerle yapmak istiyoruz. Güçlü bir görüntü vermek istiyoruz."

