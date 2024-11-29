Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Erzincan POMEM Müdürü Hakan Yılmaz atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalayı, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Kalaycı'nın yerine ise, Erzincan POMEM Müdürü Hakan Yılmaz atandı. 15.08.2024 tarihli atama kararı ile 26.08.2024 tarihinde Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak göreve başlayan Yılmaz; 29 Kasım 2024 tarihli ve 32737 sayılı Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanlığı kararıyla da Bilecik İl Emniyet müdürü oldu.

Yılmaz, kariyerine, İstanbul emniyetinde başladı. 1'nci sınıf Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Malatya ve Sakarya gibi illerde çeşitli rütbelerde görev yaptı. Bu süreçte gösterdiği başarılı görevlerde bulunan Hakan Yılmaz, tekrar İstanbul'a dönerek İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde önemli pozisyonlarda görev yaptı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fatih'ten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz İçişleri Bakanlığının 15.08.2024 tarihli atama kararı ile 26.08.2024 tarihinde Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak atanmıştı. Yılmaz, 29 Kasım 2024 tarihli ve 32737 sayılı Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanlığı kararıyla da Bilecik İl Emniyet Müdürü oldu.