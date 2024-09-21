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Giriş Tarihi: 21.9.2024 18:35 Son Güncelleme: 21.9.2024 19:00

Bilecik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bilecik'te meydana gelen kazada,  yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 24 yaşındaki sürücü Furkan İpek hayatını kaybetti.

Remzi YILMAZ
Bilecik’te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bilecik Gülümbe yakınlarında meydana gelen kazada, Gülümbe istikametinden Bilecik istikametine doğru seyreden, Furkan İpek'in kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil hurdaya döndü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Furkan İpek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Yunus İpek, Zeynep İpek ve Ayşe Yavuz ise yaralandı. Yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bilecik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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