Bilecik’te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bilecik Gülümbe yakınlarında meydana gelen kazada, Gülümbe istikametinden Bilecik istikametine doğru seyreden, Furkan İpek'in kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil hurdaya döndü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Furkan İpek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Yunus İpek, Zeynep İpek ve Ayşe Yavuz ise yaralandı. Yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.