Bilecik’te korkunç kaza! Tır, otobüse arkadan çarptı: 13 yaralı

O.Ö. idaresindeki 60 BD 791 plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolu Dodurga Kavşağı'nda emniyet şeridinde duran M.F. yönetimindeki 34 GPS 142 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.