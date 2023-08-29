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Giriş Tarihi: 29.8.2023 13:56

Bilecik’te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Bilecik’te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza; Bilecik-Bursa kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Pelitözü Mahallesine seyir halindeki Elif A. idare 11 AR 839 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak istediği esnada üniversite istikamettin kent merkezine seyir halindeki Emrah Ü. idaresindeki 45 AKH 378 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Bilecik’te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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