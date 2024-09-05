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Giriş Tarihi: 5.9.2024 12:10 Son Güncelleme: 5.9.2024 12:32

Bilecik'te acı olay: Sulama havuzuna düşen Mirancan hayatını kaybetti!

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından cenaze töreni düzenlendi.

Remzi YILMAZ
Bilecik’te acı olay: Sulama havuzuna düşen Mirancan hayatını kaybetti!

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sulama havuzuna düşen üç kardeşten ortanca olan 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Osmaneli ilçesine bağlı Boyunkaya köyündeki ailesinin tarlasında oyun oynayan Mirancan Ekicioğlu (4), yakınlardaki sulama havuzuna düştü. Durumu fark eden dede Osman Ceyhan, torununu köy muhtarı Muhammet Öztürk'ün yardımıyla sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ekicioğlu'nu ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede 3 gün tedavi gören Ekincioğlu, yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuk, Rüstem Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

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Bilecik'te acı olay: Sulama havuzuna düşen Mirancan hayatını kaybetti!
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