Bilecik’te yangın bölgesinde yanmış ceset bulundu

Osmaneli ilçesinde 23 Temmuz günü başlayan orman yangını, bölgede çok sayıda köyü tehdit etmiş ve ekiplerin ve vatandaşların yoğun mücadelesi sonrası yangın, 4 günde söndürülmüştü. Dün gece saatlerinde yangının etkili olduğu Ciciler Köyü yakınlarında yanmış bir motosiklet ve az ileride bir erkeğe ait yanmış ceset bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cesedin, 24 Temmuz'dan bu yana kayıp olan 29 yaşındaki Musa Gümüş'e ait olduğu anlaşıldı. Gümüş'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.