Bilecik’te yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Bilecik’te kar tatili var mı?

Bilecik'te kış şartlarının yoğunlaşmasıyla birlikte 12 Ocak 2026 Pazartesi günü için okul tatili beklentisi gündemde. Soğuk hava ve kar riskine karşı öğrenciler ve veliler, Valiliğin açıklamalarını takip ediyor. Peki, Bilecik'te yarın okullar tatil mi?
BİLECİK'TE OKULLAR TATİL Mİ?
Bilecik Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.
METEOROLOJİ UYARDI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı için sarı kodla uyarıda bulunduğu iller arasında Bilecik de yer alıyor.