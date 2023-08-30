Bilek Güreşi eğitmeni Erkan Damar sol kolda dünyanın bileğini bükerek şampiyon oldu

Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen 44. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türk milli takımı büyük bir başarıya imza attı. Toplamda milli sporcular, 8 altın 17 gümüş ve 19 bronz madalya olmak üzere toplam 44 madalyayla şampiyonayı tamamladılar. Turnuvaya katılan milli sporculardan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Bilek Güreşi Eğitmeni Erkan Damar da iki madalya kazandı. Damar, sol kolda dünya şampiyonu olarak altın madalyayı elde etti. Sağ kolda ise finale kadar gelen Damar, eski rahatsızlığı tekrarlayınca yarışmayı bırakmak zorunda kaldı ve dünya ikincisi oldu.

"BİZE 30 AGUSTOS ZAFER BAYRAMINDA BU MUTLULUĞU YAŞATAN SPORCUMUZU KUTLUYORUM"

Şampiyonadan iki madalya ile dönen Damar'ı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bize bu mutluluğu yaşatan sporcumuzu tebrik ediyorum. Bundan sonraki yarışmalarda başarılarının devamını diliyorum" dedi. Damar da desteklerinden dolayı Özdemir'e teşekkür etti.