Bilge kadın Alatlı’nın ismi bilim merkezinde yaşatılacak

Bugün, 11 Şubat Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü. Türkiye, başta kadınlar olmak üzere bilim insanlarını desteleyen projelerin önünü açıyor. Bu kapsamda yeni bilim insanları yetiştirecek ve Türk bilim insanı Alev Alatlı'nın adını taşıyan bilim merkezinin kapıları Emine Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Altındağ Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen, Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Etkinliği ve Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi'nin açılış programına katılan Emine Erdoğan, "Gururla ifade ediyorum ki kız çocuklarımızın 'Büyüyünce ne olacaksın?' sorusuna 'Mucit, astronot, uçak tasarımcısı, yazılım mühendisi' cevaplarını verdiği bir Türkiye var" dedi. Emine Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: "Bilim kendini, insanı, tabiatı, yaratılan mahlukatı anlamak ve anlamlandırmak üzere çıkılmış, bitmek bilmez bir merak yolculuğudur. Hayal gücünü irfanla buluşturan bilim insanları, kendi medeniyetinin sınırlarını aşıp ardında tüm insanlığın istifadesine sunulmuş fikirler ve eserler bırakıyor. Kısaca STEM olarak adlandırılan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında, kadınların ve kız çocuklarının ilgilerinin olmadığı, ilgilenseler dahi başarılı olamayacaklarına dair bir önkabul hâkimdi. Söz konusu önyargıları zihinlerden kaldıran ise bütün engellemelere karşın başarı dolu hikâyeleriyle tarihe iz bırakan bilim kadınlarıdır."Türk gençliğinin ufuk sahibi olduğuna değinen Erdoğan, "Pilsiz çalışan kalp pili üreten, kansere alternatif tedavi yöntemleri geliştiren Türk bilim kadınları, tüm dünyaya ilham oluyor. Bugün gururla ifade ediyorum ki kız çocuklarımızın, 'Büyüyünce ne olacaksın?' sorusuna, 'Mucit, astronot, uçak tasarımcısı, yazılım mühendisi' cevaplarını verdiği bir Türkiye var. Milli ve manevi değerlerinden beslenerek, ilmini, ülkesinin ve insanlığın yararına kullanmaya gönüllü, vicdanı da zekâsı gibi güçlü bir TEKNOFEST gençliğimiz var. Türkiye yüzyılında, Mevlana'nın pergel benzetmesindeki gibi genç kızlarımızın bir ayağı Türkiye'ye sabit, diğer ayağı ise sınır çizilmemiş ufuklara seyahat eden mütefekkirler olmalarını diliyorum. Dünya genelindeki araştırmalarda, kadınların doğal kaynakları korumak ve nesiller arası adaleti sağlama konularında daha hassas olduğu kaydediliyor. İnanıyorum ki kadın eli değen, kadın yüreğiyle beslenen her alan gibi bilim ve teknoloji alanında da kadın varlığı arttıkça vicdan ve sorumluluk duygusu aynı oranda artacak ve yıkıcılık yerini inşa ve ihya etmeye bırakacaktır" şeklinde konuştu.Emine Erdoğan, Alev Alatlı'nın haktan beslenen bir vicdan ile güçlü bir aklı birleştirmiş, birikimini bu topraklardan edinip yine bu topraklara ekmiş çok kıymetli bir dava insanı olduğunu vurgulayarak, "İrfanın, bilginin ötesinde, duyarlılık ve halden anlama hassasiyetlerinden geçtiğini savunurdu. İdrakimize vurulan zincirleri kırmaya, bizi bizden ayıran, özümüze ve medeniyetimize yabancılaştıran bütün duvarları yıkmaya kendisini adamıştı. Kaleminin keskinliğiyle, bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir ülke uğruna savaştı. Ardında ise bilhassa size sevgili gençler, paha biçilemez bir fikir ve düşünce mirası bıraktı. Bizlerin onun ifadesiyle, 'gezegenin iyiliği için yaşatılması elzem bir medeniyetin son temsilcileri' olduğumuzu aklınızdan çıkarmayın. Her birinizin, kıymetli münevver, mütefekkir ve kalbi vatan sevgisiyle çarpan hocamız gibi yeni yollar açan öncü bir kadın olmanızı ve ardınızda insanlığı daha iyiye sevk eden eserler bırakmanızı temenni ediyorum. Bu vesileyle, Alatlı'ya bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.Programın ardından Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve programa katılan öğrencilerle Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi'ni gezdi. Emine Erdoğan, 1980 metrekarelik kapalı alana sahip bilim merkezindeki Uzay, Havacılık ve Astronomi, Teknoloji, Matematik, Tasarım, Doğa Bilimleri, TEKNOFEST atölyelerini geze-gezerek bilgi aldı. Bilim merkezinde "Bir Dünya rek Keşif" temalı sergiyi de ziyaret etti.