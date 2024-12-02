Bilim insanları geleneksel peynirin horlamayı azaltabileceğini keşfetti

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, peynirin horlama ve uyku apnesi gibi sorunlarla ilişkili sağlık risklerini azaltabileceği ortaya çıktı. Peynirin kan basıncını düşürme ve testosteron düzeylerini artırma gibi olumlu etkileri, uyku sırasında nefes almayı iyileştirdiği düşünülüyor. Uyku apnesi, nefesin uyku sırasında sık sık durmasıyla ortaya çıkan ve horlamaya, ayrıca ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durumdur. Chengdu Üniversitesi'nden bilim insanları, yöresel peynirlerin bu rahatsızlığa karşı faydalı olabileceğini test etti. Çin'in Chengdu Üniversitesi'nden bilim insanları, peynirin kan basıncını düşürmeye ve testosteron seviyelerini artırmaya yardımcı olduğunu, bunun da uyku apnesi riskini azalttığını buldu. Çalışma, Sleep Medicine dergisinde yayımlandı.

Bilim insanları, 400 bin Britanyalının beslenme alışkanlıklarını ve uyku kalitesini inceleyerek bu sonuca ulaştı. Uyku apnesi, kişilerin uyurken nefesinin durmasıyla gerçekleşen, horlamaya ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir rahatsızlıktır. Apnenin en yaygın türü, boğaz duvarlarının daralması ve gevşemesi ile karakterize edilen obstrüktif uyku apnesi sendromudur (OSA). Birleşik Krallık'ta yaklaşık 3,9 milyon kişi orta veya şiddetli OSA'dan muzdarip. Ancak, hastalığın eksik teşhis edildiği düşünülüyor ve gerçek vaka sayısının daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Geleneksel olarak, peynir ve diğer süt ürünlerinin, solunum yollarında mukus üretimini artırarak horlamayı tetiklediği düşünülüyordu. Ancak yeni araştırma, peynirin tam tersine kan basıncını düşürüp testosteron seviyelerini artırarak uyku sırasında nefes almayı iyileştirdiğini ortaya koydu.

HORLAMAYA DAİR YENİ PERSPEKTİFLER

Her ne kadar horlayanların hepsinde uyku apnesi görülmese de, yüksek sesli horlama, uyku apnesinin bir belirtisi olabilir. Uzmanlar, uyku apnesinin gelişiminde beslenmenin rolünün hâlâ tam olarak anlaşılmadığını ve daha fazla araştırmanın gerektiğini vurguluyor. Peynir tüketiminin, obstrüktif uyku apnesi (OSA) riskinin azalmasında önemli bir rol oynayabileceğine inanılıyor.