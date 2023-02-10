Bilim insanları sahaya indi

AFET bölgesindeki büyük felakete ilişkin TÜBİTAK tarafından Acil Destek Programı başlatıldı. Bu kapsamda sahaya inen 18 araştırma ekibi, depremin etkilerine dair geniş çaplı analiz çalışmaları yürütüyor. "1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı" kapsamında sahaya inen ekipler, 28 farklı kurumdan bir araya geldi. 10 ilde inceleme yapacak olan 81 araştırmacı, tarihin en büyük felaketlerinden birine ışık tutmak için aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan TÜBİTAK tarafından afete ilişkin 14 farklı projenin değerlendirme süreci de sürüyor.