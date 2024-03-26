Bilim insanları son noktayı koydu: Yağmurun kokusu gerçekten var mı?

Hepimizin sevdiği ama adını koyamadığımız o kokuya aslında 'petrichor' adı veriliyor; ıslak toprağın rahatlatıcı kokusu.
1964 yılında mineraloglar Isabel Joy Bear ve Richard Thomas tarafından verilen bu isim, yağmurun kokusunu tanımlamak için kullanılıyor.
Araştırmacılar, yağışın ardındaki kokunun ardındaki bilimi araştıran klinik araştırmacıları ve sağanak yağmur ıslak topraktayken kuru yağdayken kokunun farklı olduğunu, çünkü farklı kokular üreteceklerini belirlediler.
Geosmin sadece biz insanların koklayabildiği bir şey değil, aynı zamanda köpek balıklarının sudaki kan kokusunu aldıklarında aldıkları kokudur.
Bu koku yağmur yağdığını gösterirken bilim insanları havadaki bazı kokuların insanların yağmur yağmak üzereyken koku alabileceği anlamına gelebileceğini doğruladı.
Yağmurun kokusu olduğu bu şekilde kanıtlandı, ama bazı kişilerin yağmur yağmak üzereyken koku alabilmesinin nedeni nedir?
IFLScience, bizi etkileyebilecek başka bir koku kaynağının daha olduğunu açıklıyor. Bu kimyasal 'ozon'dur.
Bunun, petrichor kadar dünyevi olmayan ama aynı zamanda tanınabilir benzersiz bir kokusu var ve bu, bir fırtınanın yaklaştığını gösterebilen kokudur.
Yaklaşan bir fırtınadan kaynaklanan rüzgarlar olduğunda ozon kabarcıkları yere doğru itilir ve bu da kokularını kendi seviyemizden duymamıza neden olur. Bu nedenle bazı kişiler fırtınanın kokusunu önceden alabilir.