Bilim insanlarından korkutan tespit! Türkiye’nın altında devasa yarık keşfedildi

Alman bilim insanları, Türkiye'nin altında hızla büyüyen devasa bir yarık keşfetti. Sputnik'te yer alan habere göre Göttingen Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, Türkiye'nin güneydoğusundan başlayıp İran'a kadar uzanan 1500 kilometrelik bir yarığın belirlendiğini kaydetti. Araştırmaya konu olan yarığın eski Tetis Okyanusu'ndan kalan okyanusal levhanın kopması nedeniyle oluştuğu belirtildi.

YER KABUĞUNU AŞAĞI ÇEKİYOR

Açıklamaya göre, İran'daki Zagros Dağları'nın altında kalan levha, yer kabuğunu aşağı çekerek büyük bir çöküntü oluşturuyor. Dr. Renas Koshnaw, "Bu levha, bölgeyi aşağı çekmeye devam ediyor. Ancak Türkiye'ye doğru bu hareket sığlaşıyor, bu da okyanusal levhanın koptuğunu ve yarığın yayılmaya devam ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Araştırmacılar, Türkiye'nin güneyinde oluşan bu jeolojik hareketlerin bölgeyi ciddi şekilde etkileyebileceğini, Irak ve İran gibi ülkelerin de etki alanında olduğunu belirtiyor. Tetis Okyanusu'ndan geriye kalan parçalar, günümüzde Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi olarak biliniyor. Bilim insanları, Zagros Dağları'nın derinliklerindeki okyanusal levhanın yer kabuğunu aşağı çektiğini ve bu durumun depremler ve yeni maden yataklarının oluşumu gibi önemli jeolojik sonuçlar doğurduğunu vurguladı.