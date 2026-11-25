Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Bilim Kafe projesi kapsamında yürüttüğü Birlikte Gelişim Programı'nın dördüncüsünü Ula ilçesi Gölcük Mahallesi'nde düzenledi. Üniversitenin Bilim İletişimi Ofisinin hazırladığı etkinlikte, kampüsün sunduğu bilimsel ve eğitsel imkânları mahalleye taşındı. Ücretsiz etkinlikte farklı yaş gruplarına yönelik atölye, sağlık hizmeti ve tarımsal eğitimler yer aldı. TEKNOFEST yarışmalarına katılan MSKÜ öğrencileri kendi geliştirdikleri proje ve tasarımları çocuklara tanıttı. Bilimsel ve eğitsel çalışmaların yanı sıra çocukların sosyal gelişimlerini destekleyen çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yaptı.

RENKLİ ETKİNLİKLER

Program kapsamında origami, kutu oyunları, yüz boyama ve topaç etkinlikleri düzenlendi. Spor faaliyetleri çerçevesinde ise ayak tenisi, voleybol, pickleball ve çeşitli egzersiz çalışmaları gerçekleştirildi. MSKÜ öğrencileri, atölye ve etkinliklerde çocuklarla yakından ilgilenerek onların çalışmalara aktif katılımını sağladı. Bilim Kafe projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, MSKÜ'nün toplumsal katkı çalışmalarına örnek oluşturdu. Çocuklardan yaşlılara, gençlerden üreticilere kadar toplumun farklı kesimlerini buluşturan programla üniversitenin akademik bilgi birikimi, sağlık hizmetleri ve eğitim olanakları kampüs dışına taşındı. Gölcük Mahallesi sakinleri, kendilerine sunulan sağlık taramaları, eğitimler ve sosyal etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek programa katkı sunan akademisyenlere, öğrencilere ve üniversite çalışanlarına teşekkür etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör