Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz açıkladı! "Yerli AŞI TURKOVAC, SINOVAC'tan daha etkin"





Ama şu ana kadarki çalışmalar ilk iki dozun uygulandığı çalışmalardı. Bir de tabi hatırlatma dozu olarak uygulanmış bir çalışma vardı. O çalışma Sinovac aşısına göre daha etkin bir biçimde Turkovac'ın da hatırlatma dozunda 4 kat kadar bir etkinliğe sahip olduğunu ortaya koydu."