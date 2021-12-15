Bilim Kurulu Üyesinden hatırlatma dozu uyarısı! "İhmal etmeyin"





Biz ülkemizdeki sonuçlarını da yakın zamanda göreceğiz. Hızlı bulaşan bir virüs ve baskın varyant haline gelip gelmeyeceğini bize zaman gösterecek. Ayrıca baskın varyant haline gelse de hastalık şiddetini düşük yapabiliyorsa ya da aşıdan etkilenebiliyorsa bu bizim için olumlu bir sonuçtur. O yüzden Omicron için henüz iyi ya da kötü yönde bir şey söylemek için çok erken" şeklinde konuştu.