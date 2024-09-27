’Bilişim suçları’ operasyonlarında 7,5 milyar lira ve mal varlığına el konuldu

Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; 4 Haziran 2023-25 Eylül 2024 tarihleri arasında, 'Çevrim içi yasa dışı bahis' suçlarına yönelik 81'i planlı 453 operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu 2 bin 950 şüpheli gözaltına alındı. 1070'i tutuklandı, 819'u hakkında adli kontrol kararı verildi. 5 milyar 49 milyon 483 bin lira ve mal varlığına el konuldu. 27 bin 771 site erişime engellendi. Aynı dönemde 'Çevrim içi dolandırıcılık' ve 'Bilişim' suçları kapsamında 363'ü planlı 2 bin 427 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucu 6 bin 585 şüpheli gözaltına alındı. 3 bin 311'i tutuklandı, 1206'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 milyar 469 milyon 672 bin lira ve mal varlığına el konuldu. 39 bin 722 site, erişime engellendi.