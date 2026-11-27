Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre BİLSEM öğrenci aday gösterme işlemleri 30 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Sınıf öğretmenlerinin gözlem formlarını dolduracağı süreç, 4 Aralık 2026 Cuma günü sona erecek.
Bu tarihler arasında öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki becerileri değerlendirilecek.
2026-2027 BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2026'da başlayacak ve 26 Şubat 2027'ye kadar devam edecek. Öğrenciler, kendileri için belirlenen randevu tarihinde değerlendirmeye katılacak.
Ön değerlendirme aşaması, genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında tablet bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirilecek. Bu aşamayı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.
2026-2027 BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri katılabiliyor. Öğrenciler genel zihinsel, resim ve müzik olmak üzere üç farklı yetenek alanında değerlendirilebilecek.
MEB kılavuzuna göre her okulda, her sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek.
Ön değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri 15 Aralık 2026 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. Belgelerde öğrencilerin değerlendirmeye katılacağı merkez ve uygulama bilgileri yer alacak.
Ön değerlendirme aşamasının ardından bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenciler 5 Mart 2027 tarihinde ilan edilecek. Bakanlık tarafından belirlenecek puanları geçen öğrenciler, bir sonraki aşamaya geçebilecek.
Sonuçlara yönelik itiraz başvuruları 8-15 Mart 2027 tarihleri arasında alınacak. İtirazların değerlendirilmesi ise 16-19 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.