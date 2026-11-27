BİLSEM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

2026-2027 BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri katılabiliyor. Öğrenciler genel zihinsel, resim ve müzik olmak üzere üç farklı yetenek alanında değerlendirilebilecek.

MEB kılavuzuna göre her okulda, her sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek.