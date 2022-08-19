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Giriş Tarihi: 19.8.2022 09:42

BİLSEM kayıtları ne zaman 2022? BİLSEM kayıt nasıl yapılır, kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

BİLSEM sonuçları açıklanırken ebeveynler sürekli olarak BİLSEM kayıtları ne zaman sorusunu yöneltip duruyor. Özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilerin yeteneklerinin gelişmesine yarayan program hakkında BİLSEM kayıt nasıl yapılır, BİLSEM kayıt için gerekli belgeler nelerdir sorusu yöneltiyor. MEB tarafından desteklenen özel eğitim kurumu için araştırmalar eylülün sonuna kadar devam edeceğe benziyor. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak 2022? BİLSEM kayıt nasıl yapılır? İşte detaylar!

BİLSEM kayıtları ne zaman 2022? BİLSEM kayıt nasıl yapılır, kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

BİLSEM kayıtları ne zaman sorusu ebeveynler tarafından soruluyor. Sınav sonuçları açıklanırken ebeveynler çocuklarını kurslarda okutarak yeteneklerini geliştirmek istiyor. Bunun yanı sıra BİLSEM kayıt için gerekli belgeler de araştırılıp duruyor. Bilim ve Sanat Merkezleri, birçok gencin yeteneklerini sivrileştiriyor. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman 2022? BİLSEM kayıt nasıl yapılır? İşte detaylar!

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar.

BİLSEM KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Kayıt Formu (Ek-3)

2-Veli Muvafakat Belgesi (Ek-4)

3-Öğrenci Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-2 Adet Fotoğraf

5-Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi

Eğitim öğretim yılının başlamasını takiben 30 iş günü içerisinde merkeze kaydını yaptırmamış öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

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BİLSEM kayıtları ne zaman 2022? BİLSEM kayıt nasıl yapılır, kayıt için gerekli belgeler nelerdir?
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