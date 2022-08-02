Haberler Yaşam Haberleri BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sonuçları hangi tarihte belli olur?
Giriş Tarihi: 2.8.2022 10:42 Son Güncelleme: 2.8.2022 10:42

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sonuçları hangi tarihte belli olur?

BİLSEM bireysel değerlendirme süreci sonrasında BİLSEM sonuçları açıklanacak. Değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olup adaylar açıklanan mülakat sonuçlarına göre kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki; BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları hangi tarihte belli olur? İşte yanıtı.

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sonuçları hangi tarihte belli olur?

BİLSEM bireysel değerlendirme süreci 12 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek. Değerlendirmelerin ardından ise BİLSEM sonuçları adayların erişimine açılacak. Kayıt hakkı kazananlar ise işlemlerini 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları hangi tarihte belli olur?

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran - 12 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. Adaylar açıklanan mülakat sonucuna göre BİLSEM kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. BİLSEM mülakat sonuçları 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İTİRAZ TARİHİ

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

BİLSEM 2022 KAYIT TARİHLERİ

BİLSEM bireysel değerlendirm mülakat sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek.

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BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sonuçları hangi tarihte belli olur?
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