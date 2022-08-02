BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sonuçları hangi tarihte belli olur?

BİLSEM bireysel değerlendirme süreci 12 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek. Değerlendirmelerin ardından ise BİLSEM sonuçları adayların erişimine açılacak. Kayıt hakkı kazananlar ise işlemlerini 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları hangi tarihte belli olur?