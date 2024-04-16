BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 | MEB BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, nasıl öğrenilir?

BİLSEM sınav sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için heyecanlı geri sayım başladı. 10 Şubat'ta başlayıp 14 Nisan'da tamamlanan değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar bu hafta erişime açılacak. Belirlenen tarihin yaklaşması ile birlikte BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, nasıl ve nereden öğrenilir soruları gündemdeki yerini aldı. İşte BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı.
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM'de 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alındı.
Ön değerlendirme sonuçları ise 18 Nisan günü adaylarla paylaşılacak.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak. Bugün açıklanması beklenen BİLSEM sınav http://meb.gov.tr/ adresinden yayımlanacak.
BİLSEM 2024 TAKVİMİ
10 Şubat- 14 Nisan: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması
18 Nisan: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin
ilan edilmesi
22-26 Nisan: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması
29 Nisan-3 Mayıs: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının
değerlendirilmesi
06-10 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
15 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin
giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
yayımlanması
26 Mayıs- 26 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
31 Temmuz: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
5-9 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının
alınması
12-16 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan
itirazların değerlendirilmesi
5-29 Ağustos 2024 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
gerçekleştirilmesi