Haberler Yaşam Haberleri BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 | MEB BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 16.4.2024 14:28 Son Güncelleme: 16.4.2024 14:30

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 | MEB BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen BİLSEM ön değerlendirme sınavları 10 Şubat-14 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim verilecek özel yetenekli çocukların belirlenmesi için Türkiye genelinde yapılan ön değerlendirme sürecine dahil olan öğrenciler “BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, MEB yetenek sınavı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?” soruları için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 | MEB BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, nasıl öğrenilir?

BİLSEM sınav sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için heyecanlı geri sayım başladı. 10 Şubat'ta başlayıp 14 Nisan'da tamamlanan değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar bu hafta erişime açılacak. Belirlenen tarihin yaklaşması ile birlikte BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, nasıl ve nereden öğrenilir soruları gündemdeki yerini aldı. İşte BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM'de 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alındı.

Ön değerlendirme sonuçları ise 18 Nisan günü adaylarla paylaşılacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak. Bugün açıklanması beklenen BİLSEM sınav http://meb.gov.tr/ adresinden yayımlanacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM 2024 TAKVİMİ

10 Şubat- 14 Nisan: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması

18 Nisan: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin
ilan edilmesi

22-26 Nisan: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

29 Nisan-3 Mayıs: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının
değerlendirilmesi

06-10 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

15 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin
giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
yayımlanması

26 Mayıs- 26 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

31 Temmuz: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

5-9 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının
alınması

12-16 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan
itirazların değerlendirilmesi

5-29 Ağustos 2024 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
gerçekleştirilmesi

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BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 | MEB BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, nasıl öğrenilir?
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