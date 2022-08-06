BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM mülakat sonuçları için kritik günlere girildi!

BİLSEM mülakat sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklama bekleniyor. Bireysel değerlendirme aşamasının 12 Ağustos'ta bitmesinin ardından BİLSEM sınav sonuçları açıklanacak. 2022 BİLSEM sonuçları için kritik sürece girilirken sonuçların ardından itiraz başvuruları ise Ağustos ayının son haftası yapılacak.
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayık hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.
BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
BİLSEM 2022 KAYIT TARİHLERİ
BİLSEM bireysel değerlendirm mülakat sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek.