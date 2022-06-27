Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci yerleştirme sürecinin aşamalarından bir tanesi olan bireysel değerlendirme süreci devam ediyor. Söz konusu sınav için giriş belgelerinin duyurulmasının ardından 13 Haziran 2022 tarihinde bireysel değerlendirme süreci başlamış oldu. 12 Ağustos 2022 tarihinde ise değerlendirme süreci sona erecek. Peki; BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları için geri sayım başladı!