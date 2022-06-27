Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci yerleştirme sürecinin aşamalarından bir tanesi olan bireysel değerlendirme süreci devam ediyor. Söz konusu sınav için giriş belgelerinin duyurulmasının ardından 13 Haziran 2022 tarihinde bireysel değerlendirme süreci başlamış oldu. 12 Ağustos 2022 tarihinde ise değerlendirme süreci sona erecek. Peki; BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları için geri sayım başladı!
GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU
Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin 3. aşaması olan "bireysel değerlendirme"lere ilişkin randevu bilgilerinin yer aldığı giriş belgeleri 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren okul idareleri tarafından "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü" üzerinden öğrenci velilerine imza karşılığında verilecektir.
Aday;
"Kimlik Belgesi"
"Uygulama Giriş Belgesi" ile birlikte bireysel değerlendirmenin yapılacağı uygulama merkezinde hazır bulunacaktır.