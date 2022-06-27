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Giriş Tarihi: 27.6.2022 15:16

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları için geri sayım!

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları için geri sayım!

13 Haziran 2022 tarihinde başlayan BİLSEM bireysel değerlendirmeler 12 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek. Değerlendirme işlemleri sonrasında kayıt hakkı kazanan öğrenciler takvimde yer alan tarihlere göre ilan edilmiş olacak. Bireysel değerlendirme sürecini tamamlayan öğrenciler ise “BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Peki; BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 2022.

Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci yerleştirme sürecinin aşamalarından bir tanesi olan bireysel değerlendirme süreci devam ediyor. Söz konusu sınav için giriş belgelerinin duyurulmasının ardından 13 Haziran 2022 tarihinde bireysel değerlendirme süreci başlamış oldu. 12 Ağustos 2022 tarihinde ise değerlendirme süreci sona erecek. Peki; BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları için geri sayım başladı!

GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin 3. aşaması olan "bireysel değerlendirme"lere ilişkin randevu bilgilerinin yer aldığı giriş belgeleri 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren okul idareleri tarafından "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü" üzerinden öğrenci velilerine imza karşılığında verilecektir.

Aday;

"Kimlik Belgesi"

"Uygulama Giriş Belgesi" ile birlikte bireysel değerlendirmenin yapılacağı uygulama merkezinde hazır bulunacaktır.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Ağustos'ta kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

BİLSEM TAKVİMİ 2022

16-23 Mayıs'ta bireysel itirazlar kabul edilecek, 24-30 Mayıs'ta ise gelen itirazlar değerlendirilecek.

13 Haziran-12 Ağustos'ta bireysel değerlendirmeler yapılacak.

19 Ağustos'ta kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları için geri sayım!
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