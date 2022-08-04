Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bilim ve Sanat Merkezleri sınavlarının sonuç açıklanma tarihi belli oldu. 12 Ağustos'ta sona erecek olan bireysel değerlendirme aşamasının ardından BİLSEM sonuçları açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında yapacaklar. Peki; BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM mülakat sonuçları 2022 için geri sayım başladı!