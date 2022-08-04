Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bilim ve Sanat Merkezleri sınavlarının sonuç açıklanma tarihi belli oldu. 12 Ağustos'ta sona erecek olan bireysel değerlendirme aşamasının ardından BİLSEM sonuçları açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında yapacaklar. Peki; BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM mülakat sonuçları 2022 için geri sayım başladı!
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran - 12 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. Adaylar açıklanan mülakat sonucuna göre BİLSEM kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. BİLSEM mülakat sonuçları 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İTİRAZ TARİHİ
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.
BİLSEM 2022 KAYIT TARİHLERİ
BİLSEM bireysel değerlendirm mülakat sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek.