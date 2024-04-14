BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Bilim ve Sanat Merkezleri ön değerlendirme sonuçları için BİLSEM sınav sonuçları sorgulama MEB ekranına dönüldü. Öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde ön değerlendirme yapan MEB ile duyurular ve sonuç tarihi takip ediliyor. Peki; 2024 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...