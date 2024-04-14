BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Bilim ve Sanat Merkezleri ön değerlendirme sonuçları için BİLSEM sınav sonuçları sorgulama MEB ekranına dönüldü. Öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde ön değerlendirme yapan MEB ile duyurular ve sonuç tarihi takip ediliyor. Peki; 2024 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bilim ve Sanat Merkezleri ön değerlendirme sınavları 14 Nisan tarihinde son buluyor. Buna göre BİLSEM sonuçları henüz belli olmadı.
BİLSEM 2024 TAKVİMİ
10 Şubat- 14 Nisan: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması
18 Nisan: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin
ilan edilmesi
22-26 Nisan: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması
29 Nisan-3 Mayıs: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının
değerlendirilmesi
06-10 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
15 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin
giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
yayımlanması
26 Mayıs- 26 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
31 Temmuz: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
5-9 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının
alınması
12-16 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan
itirazların değerlendirilmesi
5-29 Ağustos 2024 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
gerçekleştirilmesi