Haberler Yaşam Haberleri BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 14.4.2024 11:59 Son Güncelleme: 14.4.2024 11:59

BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen BİLSEM ön değerlendirme sınavları 10 Şubat-14 Nisan tarihleri arasında tamamlanıyor. Öğrenciler ve velileri BİLSEM sonuçları sorgulama ekranına yönelmiş durumda. Öğrencileri, bilim ve sanat dallarında destekleyen programa ilgi oldukça yoğun. Peki; 2024 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Bilim ve Sanat Merkezleri ön değerlendirme sonuçları için BİLSEM sınav sonuçları sorgulama MEB ekranına dönüldü. Öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde ön değerlendirme yapan MEB ile duyurular ve sonuç tarihi takip ediliyor. Peki; 2024 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bilim ve Sanat Merkezleri ön değerlendirme sınavları 14 Nisan tarihinde son buluyor. Buna göre BİLSEM sonuçları henüz belli olmadı.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sınav sonuçlarının 18 Nisan 2024'te açıklanması bekleniyor.

BİLSEM 2024 TAKVİMİ

10 Şubat- 14 Nisan: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması

18 Nisan: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin
ilan edilmesi

22-26 Nisan: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

29 Nisan-3 Mayıs: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının
değerlendirilmesi

06-10 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

15 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin
giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
yayımlanması

26 Mayıs- 26 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

31 Temmuz: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

5-9 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının
alınması

12-16 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan
itirazların değerlendirilmesi

5-29 Ağustos 2024 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
gerçekleştirilmesi

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BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
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