Haberler Yaşam Haberleri BİLSEM sonuçları sorgulama e-okul 2024 | BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ön değerlendirme ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 17.4.2024 10:58 Son Güncelleme: 17.4.2024 10:59

BİLSEM sonuçları sorgulama e-okul 2024 | BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ön değerlendirme ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri ön değerlendirme sınavları 10 Şubat-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. BİLSEM sonuçları sorgulama tarihi belli oldu. Değerlendirmeye katılan öğrenciler ve velileri MEB duyurularına odaklandı. Öğrencileri bilim çalışmalarında ve sanat alanında destekleyen çalışma oldukça ilgi görüyor. Peki; 2024 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...

BİLSEM sonuçları sorgulama e-okul 2024 | BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ön değerlendirme ne zaman açıklanır?

BİLSEM sınav sonuçları için geri sayım başladı. Öğrencilerin ilgili alana yönlendirilmesi ve yerleştirme aşamasında değerlendirme sürecine giren MEB, bu noktada izleyeceği yol haritasını paylaştı. Tarihlerin belli olduğu aşamaları öğrenciler takip ediyor. Peki; 2024 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bilim ve Sanat Merkezleri ön değerlendirme sınavları 14 Nisan tarihinde son buluyor. Buna göre BİLSEM sonuçları henüz belli olmadı.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sınav sonuçlarının 18 Nisan 2024'te açıklanması bekleniyor.

BİLSEM 2024 TAKVİMİ

10 Şubat- 14 Nisan: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması

18 Nisan: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin
ilan edilmesi

22-26 Nisan: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

29 Nisan-3 Mayıs: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının
değerlendirilmesi

06-10 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

15 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin
giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
yayımlanması

26 Mayıs- 26 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

31 Temmuz: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

5-9 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının
alınması

12-16 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan
itirazların değerlendirilmesi

5-29 Ağustos 2024 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
gerçekleştirilmesi

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BİLSEM sonuçları sorgulama e-okul 2024 | BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ön değerlendirme ne zaman açıklanır?
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