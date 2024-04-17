BİLSEM sonuçları sorgulama e-okul 2024 | BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ön değerlendirme ne zaman açıklanır?

BİLSEM sınav sonuçları için geri sayım başladı. Öğrencilerin ilgili alana yönlendirilmesi ve yerleştirme aşamasında değerlendirme sürecine giren MEB, bu noktada izleyeceği yol haritasını paylaştı. Tarihlerin belli olduğu aşamaları öğrenciler takip ediyor. Peki; 2024 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bilim ve Sanat Merkezleri ön değerlendirme sınavları 14 Nisan tarihinde son buluyor. Buna göre BİLSEM sonuçları henüz belli olmadı.
BİLSEM 2024 TAKVİMİ
10 Şubat- 14 Nisan: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması
18 Nisan: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin
ilan edilmesi
22-26 Nisan: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması
29 Nisan-3 Mayıs: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının
değerlendirilmesi
06-10 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
15 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin
giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
yayımlanması
26 Mayıs- 26 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
31 Temmuz: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
5-9 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının
alınması
12-16 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan
itirazların değerlendirilmesi
5-29 Ağustos 2024 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
gerçekleştirilmesi