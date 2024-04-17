BİLSEM sonuçları sorgulama e-okul 2024 | BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ön değerlendirme ne zaman açıklanır?

BİLSEM sınav sonuçları için geri sayım başladı. Öğrencilerin ilgili alana yönlendirilmesi ve yerleştirme aşamasında değerlendirme sürecine giren MEB, bu noktada izleyeceği yol haritasını paylaştı. Tarihlerin belli olduğu aşamaları öğrenciler takip ediyor. Peki; 2024 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?