Kasım ayının son günleriyle birlikte BİM mağazalarında yeni aktüel ürünler satışa sunulmaya başladı. 29 Kasım, 1 Aralık, 4 Aralık ve 6 Aralık tarihlerine özel hazırlanan kataloglarda elektronik eşyalardan temel gıda ürünlerine, kışlık ev tekstilinden dekoratif aksesuarlara kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Her satış gününe ait ürünler ve fiyatları da belli oldu.
Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 11.250 TL
Tost ve Izgara Makinesi – 2.890 TL
Çay Makinesi – 1.990 TL
Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi – 5.990 TL
Buharlı Temizleme Makinesi – 4.990 TL
Teknik Blok Süper Arabalar – 799 TL
Pelüş Oyuncak – 619 TL
Oyuncak Çamaşır Yıkama ve Ütü Seti – 449 TL
Oyuncak İş Makinesi Seti – 259 TL
Saç Stüdyosu Oyun Hamuru Seti – 199 TL
Lisanslı Kutu Oyunu Çeşitleri – 209 TL
Sütlü Fındık Kreması 350 g – 199 TL
Sütlü ve Karamelli Pralin Dolgulu Çikolata 114 g – 159 TL
Trüf Mantarı Aromalı Kraker 160 g – 52 TL
Meyve Sulu Yumuşak Şekerleme 804 g – 159 TL
%0,5 Yağlı Süt 1 L – 44,50 TL
Kuru Domatesli Piliç Rosto Füme 100 g – 79 TL
Tavuk Topları 1000 g – 199 TL
Yaban Mersinli Quark 140 g – 54,50 TL
Mini Gül Böreği 500 g – 109 TL
Çipura 540 g – 319 TL
Aile Paketi Ketçap 900 g ve Mayonez 780 g – 155 TL
Baldo Pirinç 5 kg – 369 TL
Tahin ve Pekmez Seti – 199 TL
Altın Ayıcık Cupcake 296 g – 110 TL
Natürel Sızma Zeytinyağı 1 L – 209 TL
Favori Tweed Örgü Yumağı 3'lü Set – 159 TL
Trend Örgü Yumağı 3'lü Set – 129 TL
Yoğun Tüylü Terlik Kadın – 99 TL
Soket Çorap Çeşitleri Kadın ve Erkek – 69 TL
Askı Seti 10'lu – 69 TL
Çift Kişilik Battaniye 200x220 cm – 749 TL
Tek Kişilik Battaniye 150x220 cm – 699 TL
Desenli Yuvarlak Metal Tepsi 35 cm – 89 TL
El Havlusu 30x50 cm – 75 TL
Yüz Havlusu 50x70 cm – 119 TL
Nakışlı Mutfak Önlüğü – 179 TL
İşlemeli Bambu Tepsi 30 cm – 299 TL
Desenli Pasta Tabağı 4'lü – 279 TL
Çatal Kaşık Bıçak Takımı 30 Parça – 1.990 TL
Amerikan Servisli Peçete – 79 TL
65 İnç AI QNED Mini LED 4K Smart TV – 46.900 TL
Ay Işığı Feneri Bluetooth Hoparlör – 999 TL
Mantar Masa Lambası Abajur – 599 TL
LED Işıklı Dekoratif Duvar Aksesuarı – 499 TL
Mantar Masa Lambası – 399 TL
Mini Figürlü Masa Lambası – 149 TL
Dekoratif Ampullü Masa Lambası – 399 TL
Şömine Efektli Elektrikli Isıtıcı – 7.900 TL
Panoramik Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı – 7.900 TL
Kar Tanesi LED'li Ağaç – 599 TL
Dekoratif Figürlü Işık – 999 TL
Galaksi Gece Lambası – 299 TL
Işıklı Şeker Evi – 599 TL
Dekoratif Işıklı Lale Küre – 229 TL
Işıklı Fiyonklu Evler – 299 TL
Müzikli Işıklı Kar Küresi – 329 TL
Dekoratif Işıklı Deniz Feneri 22 cm – 599 TL
Işıklı Dönme Dolap – 899 TL
Kedi Kar Küresi 10 cm – 349 TL
Metal Saksılı Kokina Çiçeği – 119 TL
Kar Dekorlu Yapay Kokina Dalı – 169 TL
Yapay Dal Kokina Çiçeği – 79 TL
Fotoğraf Çerçevesi 2'li – 159 TL
Kar Spreyi 150 ml – 79 TL
Eğlenceli Gözlükler – 99 TL
Ahşap Kelime Oyunu 2 Oyun 1 Arada – 799 TL
Pelüş Anahtarlık – 89 TL
Bilgi Çarkı Kutu Oyunu – 529 TL
Lisanslı Puzzle 200 Parça – 119 TL
Kızma Birader – 99 TL
Robota Dönüşen Araçlar – 229 TL