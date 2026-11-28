Kasım ayının son günleriyle birlikte BİM mağazalarında yeni aktüel ürünler satışa sunulmaya başladı. 29 Kasım, 1 Aralık, 4 Aralık ve 6 Aralık tarihlerine özel hazırlanan kataloglarda elektronik eşyalardan temel gıda ürünlerine, kışlık ev tekstilinden dekoratif aksesuarlara kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Her satış gününe ait ürünler ve fiyatları da belli oldu.