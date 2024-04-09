BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan bayramda marketlerin çalışma saatleri

Bayramın 1. günü bugün marketler açık mı sorusuna yanıt aramaya başlayacaklar öncesinde BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatleri noktasında araştırmalara başladı. Ramazan Bayramı boyunda marketlerin saat kaçta açılıp kapanacağı da gündemde olacak. Market özelinde değişiklik gösterecek saatlere odaklanıldı. Peki; 10-11-12 Nisan bayramda marketler açık mı, kapalı mı, hangi günler açık olacak?
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?
10-11-12 Nisan tarihleri arasında yaşanacak Ramazan Bayramı süresince marketlerin açık olup olmayacağı araştırılıyor. Konuyla ilgili BİM, A101, ŞOK, Migros gibi marketlerin çalışma saatleri özelinde araştırmalar hız kazandı.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'de kapanmaktadır.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.