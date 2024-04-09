BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan bayramda marketlerin çalışma saatleri

Bayramın 1. günü bugün marketler açık mı sorusuna yanıt aramaya başlayacaklar öncesinde BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatleri noktasında araştırmalara başladı. Ramazan Bayramı boyunda marketlerin saat kaçta açılıp kapanacağı da gündemde olacak. Market özelinde değişiklik gösterecek saatlere odaklanıldı. Peki; 10-11-12 Nisan bayramda marketler açık mı, kapalı mı, hangi günler açık olacak?