Haberler Yaşam Haberleri BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan bayramda marketlerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 9.4.2024 10:30 Son Güncelleme: 9.4.2024 10:30

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan bayramda marketlerin çalışma saatleri

Ramazan Bayramı boyunca misafir ağırlamaya hazırlananlar marketlerin çalışma saatleri noktasında araştırmalara başladı. BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı, tatil mi, hangi günler çalışıyor şeklinde sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Market, manav, AVM gibi yerler tek tek sorgulanıyor. Peki; 10-11-12 Nisan bayramda marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?  İşte, detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan bayramda marketlerin çalışma saatleri

Bayramın 1. günü bugün marketler açık mı sorusuna yanıt aramaya başlayacaklar öncesinde BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatleri noktasında araştırmalara başladı. Ramazan Bayramı boyunda marketlerin saat kaçta açılıp kapanacağı da gündemde olacak. Market özelinde değişiklik gösterecek saatlere odaklanıldı. Peki; 10-11-12 Nisan bayramda marketler açık mı, kapalı mı, hangi günler açık olacak?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

10-11-12 Nisan tarihleri arasında yaşanacak Ramazan Bayramı süresince marketlerin açık olup olmayacağı araştırılıyor. Konuyla ilgili BİM, A101, ŞOK, Migros gibi marketlerin çalışma saatleri özelinde araştırmalar hız kazandı.

BAYRAMDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Genellikle Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olarak hizmet veren marketlerin 2. ve 3. günde normal düzene döndükleri görülüyor. İşte, marketlerin çalışma saatleri...

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'de kapanmaktadır.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan bayramda marketlerin çalışma saatleri
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