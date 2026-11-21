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BİM aktüel 22-24 Kasım kataloğu: Yarın sabah raflarda! Espresso makinesi, retro oyun konsolu…
Giriş Tarihi: 21.11.2026 22:05
BİM aktüel 22-24 Kasım kataloğu: Yarın sabah raflarda! Espresso makinesi, retro oyun konsolu…
22 Kasım 2026 BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Yarın sabah raflarda yerini alacak indirimli ürünler belli olurken, araç bakım ürünlerinden oyuncaklara, retro oyun konsollarından küçük ev aletlerine kadar birçok seçenek dikkat çekti. İşte 22 Kasım Pazar ve 24 Kasım Salı BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları...
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BİM 22 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapmayı planlayanların gündeminde yer alıyor. Her hafta farklı kategorilerdeki ürünleri avantajlı fiyatlarla müşterilerine sunan BİM, yeni haftanın fırsatlarını duyurdu. İşte 22 Kasım BİM aktüel kataloğu ve öne çıkan indirimli ürünler.
İŞTE 22 KASIM PAZAR GÜNÜ RAFLARDA YERİNİ ALACAK ÜRÜNLER!
BİM AKTÜEL 22 KASIM PAZAR BROŞÜRÜ
BİM AKTÜEL 22 KASIM PAZAR BROŞÜRÜ
BİM AKTÜEL 24 KASIM SALI BROŞÜRÜ
BİM AKTÜEL 24 KASIM SALI BROŞÜRÜ
BİM AKTÜEL 24 KASIM SALI BROŞÜRÜ
Haber GirişiSerap Salman - Editör
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BİM aktüel 22-24 Kasım kataloğu: Yarın sabah raflarda! Espresso makinesi, retro oyun konsolu…