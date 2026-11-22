Bu haftanın BİM aktüel kataloğunda özellikle hurçlar, örgü ipleri, yatak başlığı setleri ve oyuncaklar öne çıkıyor. Ev ihtiyaçlarından hobi ürünlerine kadar pek çok seçeneğin yer aldığı 24-25-27-29 Kasım kataloğundaki indirimli ürünler, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor.