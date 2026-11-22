Bu haftanın BİM aktüel kataloğunda özellikle hurçlar, örgü ipleri, yatak başlığı setleri ve oyuncaklar öne çıkıyor. Ev ihtiyaçlarından hobi ürünlerine kadar pek çok seçeneğin yer aldığı 24-25-27-29 Kasım kataloğundaki indirimli ürünler, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor.
Parfüm – 119 TL
Simli body mist – 89 TL
Deodorant – 65 TL
Oje seti – 329 TL
Katlanabilir aynalı tarak – 99 TL
Çocuk makyaj seti – 299 TL
3'lü dudak parlatıcı seti – 259 TL
2'li dudak balmı seti – 189 TL
2'li kız çocuk atlet – 219 TL
Cips çeşitleri – 85 TL
Bisküvili sütlü çikolata 102 g – 55 TL
Bakliyat cipsi çeşitleri 40 g – 79 TL
Nohut cipsi çeşitleri 75 g – 59 TL
Domates aromalı patates cipsi 160 g – 95 TL
Kurutulmuş yaban mersini 120 g – 125 TL
Barista espresso çekirdek kahve 500 g – 399 TL
Pedli bonel yaylı çift kişilik yatak – 9.990 TL
Visco torba yaylı çift kişilik yatak – 9.950 TL
Bambu tek kişilik yatak – 3.250 TL
Batik yumak 3'lü – 159 TL
Yumak 2'li – 115 TL
Yumak 2'li – 115 TL
Çift kişilik lastikli penye çarşaf (160x200 + 30 cm) – 395 TL
Tek kişilik lastikli penye çarşaf (100x200 + 30 cm) – 299 TL
Ayak havlusu (50x70 cm) – 199 TL
Mega Kutulu Hurç 159 TL
Baza Kutulu Hurç (~50x40x19 cm) - 139 TL
Kulplu Pencereli Maxi Hurç (~45x40x30 cm) - 69 TL
Kulplu Pencereli Mega Hurç (~64x41x35 cm) - 85 TL
Mega Hurç (~100x50x50 cm) - 109 TL
Altın rimli 6+1 pasta servis seti – 459 TL
Gravürlü cam kahve yanı su bardağı (6'lı, 160 ml) – 199 TL
Gold metal yuvarlak sunum tepsisi (23 cm) – 45 TL
Gold metal lokumluk (7 cm) – 17 TL
Kahve sunumluğu (2'li, 14 cm) – 17 TL
Desenli cam su bardağı (3'lü, 350 cc) – 179 TL
Çelik sahan seti – 1.550 TL
Karnıyarık tencere (26 cm) – 1.150 TL
Derin tencere (20 cm) – 899 TL
Meyve bıçağı (3'lü) – 125 TL
Sebze bıçağı çeşitleri (4'lü) – 75 TL
Soyacak çeşitleri – 169 TL
Küvette Bebek
Manyetik Aktivite Seti
Lisanslı Oyuncak Uçak
Kuromi Pelüş Oyuncak
Luna Çamaşır Yıkama ve Ütü Seti
55 İnç TV
32 İnç Uydu Alıcılı HD TV
20V 1.5 Ah Tek Akülü Vidalama Seti
12V 1.5 Ah Tek Akülü Vidalama Seti
Darbeli Matkap