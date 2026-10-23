Haberler Yaşam Haberleri BİM aktüel 25-27-28-30 Ekim kataloğu: BİM aktüel fırsatlarında: Vitrin kitaplık, battaniye, saklama kapları
Giriş Tarihi: 23.10.2026 22:16 Son Güncelleme: 23.10.2026 22:17

BİM aktüel 25-27-28-30 Ekim kataloğu: BİM aktüel fırsatlarında: Vitrin kitaplık, battaniye, saklama kapları

BİM Aktüel 25-27-28-30 Ekim kataloğu yayımlandı. Bu haftanın indirim ve fırsat ürünleri arasında temel gıda, ev tekstili, kamp malzemeleri, mutfak gereçleri, beyaz eşya, kırtasiye ürünleri ve oyuncak çeşitleri bulunuyor.

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BİM aktüel 25-27-28-30 Ekim kataloğu: BİM aktüel fırsatlarında: Vitrin kitaplık, battaniye, saklama kapları
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BİM Aktüel kataloğunda saklama kapları, karnıyarık tenceresi, battaniyeler, kitaplık ve fincan takımları öne çıkıyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik ürünlerin yer aldığı katalogdaki indirim ve fırsatlar, alışveriş yapacakların gündeminde.

25 EKİM 2026 PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı - 3.190 TL

Çift Yönlü Şömine Isıtıcı - 1.590 TL

Fanlı Isıtıcı - 749 TL

Dikey Isıtıcı - 2.190 TL

A101 aktüel 29 Ekim kataloğu! A101 aktüel fırsatlarında: Olta seti, koltuk yıkama makinesi, baskül

25 EKİM 2026 PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

Çift uçlu çift renkli akrilik kalem - 279 TL

Vintage Makas Seti - 249 TL

Tuval (35x50 cm / 30x40 cm) - 99 TL

Ahşap Manken Adam - 249 TL

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25 EKİM 2026 PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

Hobi Olta Takımı - 899 TL

Hobi ve Balıkçı Çantası - 259 TL

Olta Sehbası - 399 TL

Karbon Olta Kamışı - 1.250 TL

25 EKİM 2026 PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kamp Termosu (~1.5 L) - 1.790 TL

Oyuncak Org - 699 TL

Kitap Görünümlü Saklama Kutusu - 99 TL

Tekli Oyun Hamuru - 35 TL

25 EKİM 2026 PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

55 İnç TV – 27.500 TL

65 İnç TV – 28.500 TL

32 İnç TV – 7.900 TL

Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık – 1.290 TL

27 EKİM SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kola aromalı patlayan şekerli çikolata 40 g 29 TL

Fındık kremalı çikolata kaplı gofret 32 g 16 TL

Vanilya aromalı gofret 350 g 49 TL

Portakal aromalı gazlı içecek 2,5 L 69,50 TL

Çözünebilir hindiba kahve 150 g 275 TL

Hazır kahve 3'ü 1 arada 15'li 129 TL

27 EKİM SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 379 TL

Pastörize Toffee Nut Latte 1 L 79,50 TL

Cookie Tart 400 g 239 TL

Labne 3x180 g 149 TL

%0,6 yağlı yoğurt 3000 g 157 TL

27 EKİM SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

27 EKİM SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kağıt havlu 20'li 259 TL

Derz temizleyici / yağ çözücü / leke çıkarıcı 750 ml 99 TL

Tuvalet kağıdı 48'li 359 TL

Toz deterjan 10 kg 379 TL

Sıvı çamaşır deterjanı 1500 ml 149 TL

Sıvı bulaşık deterjanı 750 ml 59 TL

BİM AKTÜEL 28 EKİM CUMA

LED'li Motosiklet Sırt Çantası: 4.990 TL

LED'li Vitrin Kitaplık: 12.290 TL

4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop: 13.490 TL

Sepetli Çok Amaçlı Dolap: 4.500 TL

Midi Çaydanlık: 1.890 TL

BİM AKTÜEL 30 EKİM CUMA

Bölmeli Organizer Kutu (~16 L): 299 TL

Renkli Kare Saklama Kabı Seti: 179 TL

Yemek Taşıma Kabı (4 Katlı): 199 TL

Sprey Mop Set: 299 TL

Tekerlekli Organizer (2 Katlı): 179 TL

BİM AKTÜEL 30 EKİM CUMA

Karnıyarık Tencere (~32 cm): 699 TL

Porselen Kahve Fincan Takımı (6'lı): 999 TL

Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere (~1450 cc): 189 TL

Desenli Porselen Pasta Tabağı (~19 cm): 359 TL

Gravürlü Cam Kupa (~210 ml): 189 TL

Tam Fermuarlı Erkek Polar: 329 TL

Çift Kişilik Battaniye (~180x220 cm): 289 TL

Tek Kişilik Battaniye (~150x200 cm): 249 TL

Erkek Mont: 799 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 359 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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BİM aktüel 25-27-28-30 Ekim kataloğu: BİM aktüel fırsatlarında: Vitrin kitaplık, battaniye, saklama kapları
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