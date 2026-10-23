BİM aktüel 25-27-28-30 Ekim kataloğu: BİM aktüel fırsatlarında: Vitrin kitaplık, battaniye, saklama kapları

BİM Aktüel kataloğunda saklama kapları, karnıyarık tenceresi, battaniyeler, kitaplık ve fincan takımları öne çıkıyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik ürünlerin yer aldığı katalogdaki indirim ve fırsatlar, alışveriş yapacakların gündeminde.
Hobi Olta Takımı - 899 TL
Hobi ve Balıkçı Çantası - 259 TL
Olta Sehbası - 399 TL
Karbon Olta Kamışı - 1.250 TL
Kamp Termosu (~1.5 L) - 1.790 TL
Oyuncak Org - 699 TL
Kitap Görünümlü Saklama Kutusu - 99 TL
Tekli Oyun Hamuru - 35 TL
55 İnç TV – 27.500 TL
65 İnç TV – 28.500 TL
32 İnç TV – 7.900 TL
Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık – 1.290 TL
Kola aromalı patlayan şekerli çikolata 40 g 29 TL
Fındık kremalı çikolata kaplı gofret 32 g 16 TL
Vanilya aromalı gofret 350 g 49 TL
Portakal aromalı gazlı içecek 2,5 L 69,50 TL
Çözünebilir hindiba kahve 150 g 275 TL
Hazır kahve 3'ü 1 arada 15'li 129 TL
Yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 379 TL
Pastörize Toffee Nut Latte 1 L 79,50 TL
Cookie Tart 400 g 239 TL
Labne 3x180 g 149 TL
%0,6 yağlı yoğurt 3000 g 157 TL
Kağıt havlu 20'li 259 TL
Derz temizleyici / yağ çözücü / leke çıkarıcı 750 ml 99 TL
Tuvalet kağıdı 48'li 359 TL
Toz deterjan 10 kg 379 TL
Sıvı çamaşır deterjanı 1500 ml 149 TL
Sıvı bulaşık deterjanı 750 ml 59 TL
LED'li Motosiklet Sırt Çantası: 4.990 TL
LED'li Vitrin Kitaplık: 12.290 TL
4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop: 13.490 TL
Sepetli Çok Amaçlı Dolap: 4.500 TL
Midi Çaydanlık: 1.890 TL
Bölmeli Organizer Kutu (~16 L): 299 TL
Renkli Kare Saklama Kabı Seti: 179 TL
Yemek Taşıma Kabı (4 Katlı): 199 TL
Sprey Mop Set: 299 TL
Tekerlekli Organizer (2 Katlı): 179 TL
Karnıyarık Tencere (~32 cm): 699 TL
Porselen Kahve Fincan Takımı (6'lı): 999 TL
Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere (~1450 cc): 189 TL
Desenli Porselen Pasta Tabağı (~19 cm): 359 TL
Gravürlü Cam Kupa (~210 ml): 189 TL