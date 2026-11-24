Yeni katalogda özellikle evini yenilemek veya kış öncesi ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenlerin ilgisini çekebilecek ürünler dikkat çekiyor. 25 Kasım–2 Aralık tarihleri arasında BİM mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünler, fiyatlarıyla birlikte alışveriş yapmak isteyenlerin beğenisine sunulacak.
Tek kişilik sandıklı baza ve başlık - 9.750 TL
Çift kişilik sandıklı baza ve başlık - 12.950 TL
Masaj Koltuğu - 49.900 TL
Karnıyarık tencere - 1.150 TL
Derin tencere - 899 TL
Çelik sahan set - 1.550 TL
Mega kutulu hurç - 159 TL
Baza kutulu hurç - 139 TL
Penye çarşaf - 395 TL
Ayak havlusu - 199 TL