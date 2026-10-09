BİM aktüel ürünler kataloğu 13-14-16 Ekim 2026: Yeni hafta çıktı! Koşu bandı, 3D yazıcı, trambolin...

BİM kataloğunda yeni döneme ait aktüel ürünlerini duyurdu. Salı, Çarşamba ve Cuma günleri raflara gelecek olan onlarca çeşit ürün ve alternatifler market raflarında dikkat çekiyor. 13 Ekim Salı indirimlerine ek olarak, 14 Ekim Çarşamba ve 16 Ekim Cuma aktüel fırsatlar şöyle: