BİM aktüel ürünler kataloğu 13-14-16 Ekim 2026: Yeni hafta çıktı! Koşu bandı, 3D yazıcı, trambolin...

BİM kataloğunda yeni döneme ait aktüel ürünlerini duyurdu. Salı, Çarşamba ve Cuma günleri raflara gelecek olan onlarca çeşit ürün ve alternatifler market raflarında dikkat çekiyor. 13 Ekim Salı indirimlerine ek olarak, 14 Ekim Çarşamba ve 16 Ekim Cuma aktüel fırsatlar şöyle:
Fiyonklu gondol terlik, kadın: 145 TL
Nakışlı gondol terlik, kadın: 145 TL
Kalp nakışlı gondol terlik, kadın: 145 TL
Örgü desenli terlik, kadın: 85 TL
Renkli tüylü terlik, kadın: 85 TL
Leopar desenli terlik: 85 TL
Kazayağı desenli terlik, kadın: 85 TL
Ekose desenli terlik, kadın: 85 TL
Baklava desenli terlik, kadın: 85 TL
Ağız tüylü terlik, kadın: 95 TL
Çiçek desenli terlik, kadın: 95 TL
Kalp desenli terlik, kadın: 95 TL
Ekose desenli terlik, erkek: 95 TL
Keçe terlik, kadın: 95 TL
Keçe terlik, erkek: 95 TL
Tüylü gondol terlik: 119 TL
Leopar desenli gondol terlik: 119 TL
Fiyonk nakışlı terlik, kadın: 99 TL
İnci aksesuarlı terlik, kadın: 99 TL
Kare desenli gondol terlik, erkek: 129 TL
Ayıcık desenli terlik, kadın: 109 TL
Meyve desenli terlik, kadın: 109 TL
Çiçek aksesuarlı terlik, kadın: 109 TL
Pomponlu terlik, kadın: 109 TL
Ekose desenli gondol terlik, erkek: 109 TL
İki iplik yumak seti: 89 TL
Patik çorap, erkek, 2'li: 79 TL
Spor ayakkabı, erkek: 999 TL
Spor ayakkabı, kadın: 999 TL
Eşofman altı, erkek: 399 TL
Tişört, erkek: 229 TL
Ev giyim takımı, kadın: 999 TL
Bralet, kadın: 209 TL
Tayt, kadın: 299 TL
Yoga çorabı, kadın: 65 TL
Spor çorap, erkek, 4'lü: 129 TL
Spor çantası: 439 TL
Desenli soket çorap, kadın, 2'li: 59 TL
Termal tayt, kadın: 249 TL
Desenli pijama takımı, erkek: 429 TL
Polar kapitone atkı: 299 TL
Oduncu gömlek, erkek: 319 TL
Şemsiye: 219 TL
Atlet, erkek: 279 TL
Atlet, kadın: 259 TL
Boxer, erkek: 249 TL
Slip, kadın: 179 TL
Eliptik bisiklet: 17.950 TL
Koşu bandı: 7.950 TL
3D tarayıcı: 34.990 TL
3D yazıcı: 18.990 TL
Lazer gravür cihazı: 24.990 TL
Trambolin: 5.250 TL
Şemsiye: 3.950 TL
Dekoratif şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı: 14.900 TL
2 kapaklı, 6 bölmeli çok amaçlı dolap: 2.190 TL
Gold metal çerçeveli ayna: 1.690 TL
Ankastre cam ocak seti: 16.900 TL
Çift kapılı mini buzdolabı: 8.900 TL
Hava temizleyici ve vantilatör, 2'si 1 arada: 5.990 TL
Çelik tencere: 399 TL
28 cm tava: 329 TL
Cam kavanoz, 340 ml: 49 TL
Cam saklama kabı seti, 340 ml: 149 TL
Cam kupa seti, 200 ml: 149 TL
Su bardağı seti, 400 ml: 119 TL
Su bardağı seti, 480 ml: 129 TL
Servis tabağı seti: 159 TL
Kapaklı dikdörtgen tepsi: 319 TL
Renkli cam çay tabağı seti: 249 TL
Renkli cam pasta tabağı, 21 cm: 349 TL
Renkli ayaklı sunum tabağı, 27,5 cm: 329 TL
Bambu tablalı kapaklı sunumluk: 349 TL
Krep tava, 26 cm: 289 TL
Kek kalıbı: 189 TL
Bıçak çeşitleri: 159 TL
Süzgeç: 99 TL
Kare badya, 4,5 litre: 65 TL
Saklama kabı seti: 199 TL
Kapaklı düzenleyici, 5.000 ml: 59 TL
Çok amaçlı kapaklı kutu, 15 litre: 149 TL
Sabunluklu 2 katlı şampuanlık: 169 TL
Şeffaf askı seti: 75 TL
Tekerlekli organizer, 4 katlı: 299 TL
Bot saklama kutusu: 109 TL
Ayakkabı kutusu, erkek: 89 TL
Ayakkabı kutusu, kadın: 79 TL
Dolgulu yumurta çikolata, 4 × 28 g: 159 TL
Çikolatalı gofret, 47 g: 17 TL
Portakal aromalı gazlı içecek, 2,5 litre: 52 TL
Mango aromalı meyveli içecek, 1 litre: 45 TL
Bergamot aromalı siyah çay soğuk içecek, 100 g: 45 TL
Enerji içeceği, 4 × 250 ml: 219 TL
Armut ve şeftali meyveli soğuk çay, 1 litre: 59 TL
Kurutulmuş mango, 75 g: 129 TL
Protein bar, 57 g: 79,50 TL
Fırınlanmış patates cipsi, 110 g: 54,50 TL
Patates cipsi, 35 g: 16,50 TL
Hurma topu, 30 g: 25 TL
Lisanslı evcil hayvan temalı çantalı şeker: 89 TL
Damla sakız aromalı marshmallow, 200 g: 49 TL
Şekersiz şekerleme çeşitleri, 12,5 g: 19,75 TL
Antep fıstıklı kaplamalı kakaolu kek, 35 g: 22 TL
Portakallı jöleli kek, 150 g: 47,50 TL
Sütlü tablet çikolata, 190 g: 149 TL
Sütlü çikolata parçalı bisküvi, 110 g: 109 TL
Yüzde 100 fıstık ezmesi, 320 g: 99 TL
Kakaolu fındık kremalı rulo gofret, 108 g: 22,90 TL
Fındık kremalı bisküvi, 82 g: 31,50 TL
Sütlü çikolatalı marshmallow sandviç bisküvi, 236 g: 67,50 TL
Kakaolu ve muzlu kremalı proteinli bisküvi, 225 g: 59 TL
Büyük boy çikolatalı gofret, 50,4 g: 16,75 TL
Ananaslı meyveli yoğurt, 500 g: 57,50 TL
Bitkisel yağlı kremsos, 500 g: 49,50 TL
Yarım yağlı tost peyniri, 1.000 g: 399 TL
Yarım yağlı dilimli tost peyniri, 1.000 g: 329 TL
Lor peyniri, 1.000 g: 79 TL
Tam yağlı klasik beyaz peynir, 450 g: 255 TL
Dilimli yüksek proteinli kaşar peyniri, 180 g: 129 TL
Yarım yağlı süzme peynir, 500 g: 139 TL
Olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir, 350 g: 199 TL
Yarım yağlı tulum peyniri, 250 g: 149 TL
Yüzde 0,5 yağlı süt, 1 litre: 39,50 TL
Tam yağlı yüksek proteinli ricotta peyniri, 150 g: 64 TL
Az yağlı yoğurt, 3.000 g: 129 TL
Yüzde 3 yağlı yoğurt, 3.000 g: 179 TL
Çilekli kefir, 1 litre: 94,50 TL
Dana kangal sucuk, 500 g: 319 TL
Tırtıklı patates, 1 kg: 119 TL
Milföy hamuru, 1 kg: 155 TL
Hindi uzun sosis, 430 g: 99 TL
Hindi salam, 50 g: 15 TL
Piliç kebap, 1.000 g: 139 TL
Piliç baget, 1.000 g: 79 TL
Soslu jumbo dana köfte, 150 g + 100 g sos: 129 TL
Piliç kebap döner, 1.000 g: 239 TL
Piliç acılı bonfile, 700 g: 179 TL
Bebek bezi aylık paket: 419 TL
Çok amaçlı temizleyici: 99 TL
Streç film: 129 TL
Bebek kolonyası: 85 TL
Bebek şampuanı: 169 TL
Kolay tarama spreyi: 149 TL
Sıvı çamaşır deterjanı: 115 TL
Yüzey temizlik havlusu: 89 TL
Desenli peçete: 19,50 TL