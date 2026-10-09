Haberler Yaşam Haberleri BİM aktüel ürünler kataloğu 13-14-16 Ekim 2026: Yeni hafta çıktı! Koşu bandı, 3D yazıcı, trambolin...
Giriş Tarihi: 09.10.2026 10:52

BİM aktüel ürünler kataloğu 13-14-16 Ekim 2026: Yeni hafta çıktı! Koşu bandı, 3D yazıcı, trambolin...

BİM aktüel yeni hafta kataloğu çıktı! Gıda, temizlik ve teknoloji odaklı geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken indirim broşürüne bakarak alışveriş listeleri hazırlanıyor. Mutfak ürünlerinden spor aletlerine kadar birçok ihtiyaca hitap eden katalogla birlikte 13-14 ve 16 Ekim BİM indirim listesi de çıkarıldı. İşte, koşu bandı, bisiklet, 3D yazıcı, çelik tencere ve tavalarda fiyatlar...

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BİM aktüel ürünler kataloğu 13-14-16 Ekim 2026: Yeni hafta çıktı! Koşu bandı, 3D yazıcı, trambolin...
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BİM kataloğunda yeni döneme ait aktüel ürünlerini duyurdu. Salı, Çarşamba ve Cuma günleri raflara gelecek olan onlarca çeşit ürün ve alternatifler market raflarında dikkat çekiyor. 13 Ekim Salı indirimlerine ek olarak, 14 Ekim Çarşamba ve 16 Ekim Cuma aktüel fırsatlar şöyle:

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-14-16 EKİM 2026

Fiyonklu gondol terlik, kadın: 145 TL

Nakışlı gondol terlik, kadın: 145 TL

Kalp nakışlı gondol terlik, kadın: 145 TL

Örgü desenli terlik, kadın: 85 TL

Renkli tüylü terlik, kadın: 85 TL

Leopar desenli terlik: 85 TL

Kazayağı desenli terlik, kadın: 85 TL

Ekose desenli terlik, kadın: 85 TL

Baklava desenli terlik, kadın: 85 TL

Ağız tüylü terlik, kadın: 95 TL

Çiçek desenli terlik, kadın: 95 TL

Kalp desenli terlik, kadın: 95 TL

Ekose desenli terlik, erkek: 95 TL

Keçe terlik, kadın: 95 TL

Keçe terlik, erkek: 95 TL

Tüylü gondol terlik: 119 TL

Leopar desenli gondol terlik: 119 TL

Fiyonk nakışlı terlik, kadın: 99 TL

İnci aksesuarlı terlik, kadın: 99 TL

Kare desenli gondol terlik, erkek: 129 TL

Ayıcık desenli terlik, kadın: 109 TL

Meyve desenli terlik, kadın: 109 TL

Çiçek aksesuarlı terlik, kadın: 109 TL

Pomponlu terlik, kadın: 109 TL

Ekose desenli gondol terlik, erkek: 109 TL

İki iplik yumak seti: 89 TL

Patik çorap, erkek, 2'li: 79 TL

Spor ayakkabı, erkek: 999 TL

Spor ayakkabı, kadın: 999 TL

Eşofman altı, erkek: 399 TL

Tişört, erkek: 229 TL

Ev giyim takımı, kadın: 999 TL

Bralet, kadın: 209 TL

Tayt, kadın: 299 TL

Yoga çorabı, kadın: 65 TL

Spor çorap, erkek, 4'lü: 129 TL

Spor çantası: 439 TL

Desenli soket çorap, kadın, 2'li: 59 TL

Termal tayt, kadın: 249 TL

Desenli pijama takımı, erkek: 429 TL

Polar kapitone atkı: 299 TL

Oduncu gömlek, erkek: 319 TL

Şemsiye: 219 TL

Atlet, erkek: 279 TL

Atlet, kadın: 259 TL

Boxer, erkek: 249 TL

Slip, kadın: 179 TL

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Eliptik bisiklet: 17.950 TL

Koşu bandı: 7.950 TL

3D tarayıcı: 34.990 TL

3D yazıcı: 18.990 TL

Lazer gravür cihazı: 24.990 TL

Trambolin: 5.250 TL

Şemsiye: 3.950 TL

Dekoratif şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı: 14.900 TL

2 kapaklı, 6 bölmeli çok amaçlı dolap: 2.190 TL

Gold metal çerçeveli ayna: 1.690 TL

Ankastre cam ocak seti: 16.900 TL

Çift kapılı mini buzdolabı: 8.900 TL

Hava temizleyici ve vantilatör, 2'si 1 arada: 5.990 TL

Çelik tencere: 399 TL

28 cm tava: 329 TL

Cam kavanoz, 340 ml: 49 TL

Cam saklama kabı seti, 340 ml: 149 TL

Cam kupa seti, 200 ml: 149 TL

Su bardağı seti, 400 ml: 119 TL

Su bardağı seti, 480 ml: 129 TL

Servis tabağı seti: 159 TL

Kapaklı dikdörtgen tepsi: 319 TL

Renkli cam çay tabağı seti: 249 TL

Renkli cam pasta tabağı, 21 cm: 349 TL

Renkli ayaklı sunum tabağı, 27,5 cm: 329 TL

Bambu tablalı kapaklı sunumluk: 349 TL

Krep tava, 26 cm: 289 TL

Kek kalıbı: 189 TL

Bıçak çeşitleri: 159 TL

Süzgeç: 99 TL

Kare badya, 4,5 litre: 65 TL

Saklama kabı seti: 199 TL

Kapaklı düzenleyici, 5.000 ml: 59 TL

Çok amaçlı kapaklı kutu, 15 litre: 149 TL

Sabunluklu 2 katlı şampuanlık: 169 TL

Şeffaf askı seti: 75 TL

Tekerlekli organizer, 4 katlı: 299 TL

Bot saklama kutusu: 109 TL

Ayakkabı kutusu, erkek: 89 TL

Ayakkabı kutusu, kadın: 79 TL

Dolgulu yumurta çikolata, 4 × 28 g: 159 TL

Çikolatalı gofret, 47 g: 17 TL

Portakal aromalı gazlı içecek, 2,5 litre: 52 TL

Mango aromalı meyveli içecek, 1 litre: 45 TL

Bergamot aromalı siyah çay soğuk içecek, 100 g: 45 TL

Enerji içeceği, 4 × 250 ml: 219 TL

Armut ve şeftali meyveli soğuk çay, 1 litre: 59 TL

Kurutulmuş mango, 75 g: 129 TL

Protein bar, 57 g: 79,50 TL

Fırınlanmış patates cipsi, 110 g: 54,50 TL

Patates cipsi, 35 g: 16,50 TL

Hurma topu, 30 g: 25 TL

Lisanslı evcil hayvan temalı çantalı şeker: 89 TL

Damla sakız aromalı marshmallow, 200 g: 49 TL

Şekersiz şekerleme çeşitleri, 12,5 g: 19,75 TL

Antep fıstıklı kaplamalı kakaolu kek, 35 g: 22 TL

Portakallı jöleli kek, 150 g: 47,50 TL

Sütlü tablet çikolata, 190 g: 149 TL

Sütlü çikolata parçalı bisküvi, 110 g: 109 TL

Yüzde 100 fıstık ezmesi, 320 g: 99 TL

Kakaolu fındık kremalı rulo gofret, 108 g: 22,90 TL

Fındık kremalı bisküvi, 82 g: 31,50 TL

Sütlü çikolatalı marshmallow sandviç bisküvi, 236 g: 67,50 TL

Kakaolu ve muzlu kremalı proteinli bisküvi, 225 g: 59 TL

Büyük boy çikolatalı gofret, 50,4 g: 16,75 TL

Ananaslı meyveli yoğurt, 500 g: 57,50 TL

Bitkisel yağlı kremsos, 500 g: 49,50 TL

Yarım yağlı tost peyniri, 1.000 g: 399 TL

Yarım yağlı dilimli tost peyniri, 1.000 g: 329 TL

Lor peyniri, 1.000 g: 79 TL

Tam yağlı klasik beyaz peynir, 450 g: 255 TL

Dilimli yüksek proteinli kaşar peyniri, 180 g: 129 TL

Yarım yağlı süzme peynir, 500 g: 139 TL

Olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir, 350 g: 199 TL

Yarım yağlı tulum peyniri, 250 g: 149 TL

Yüzde 0,5 yağlı süt, 1 litre: 39,50 TL

Tam yağlı yüksek proteinli ricotta peyniri, 150 g: 64 TL

Az yağlı yoğurt, 3.000 g: 129 TL

Yüzde 3 yağlı yoğurt, 3.000 g: 179 TL

Çilekli kefir, 1 litre: 94,50 TL

Dana kangal sucuk, 500 g: 319 TL

Tırtıklı patates, 1 kg: 119 TL

Milföy hamuru, 1 kg: 155 TL

Hindi uzun sosis, 430 g: 99 TL

Hindi salam, 50 g: 15 TL

Piliç kebap, 1.000 g: 139 TL

Piliç baget, 1.000 g: 79 TL

Soslu jumbo dana köfte, 150 g + 100 g sos: 129 TL

Piliç kebap döner, 1.000 g: 239 TL

Piliç acılı bonfile, 700 g: 179 TL

Bebek bezi aylık paket: 419 TL

Çok amaçlı temizleyici: 99 TL

Streç film: 129 TL

Bebek kolonyası: 85 TL

Bebek şampuanı: 169 TL

Kolay tarama spreyi: 149 TL

Sıvı çamaşır deterjanı: 115 TL

Yüzey temizlik havlusu: 89 TL

Desenli peçete: 19,50 TL

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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BİM aktüel ürünler kataloğu 13-14-16 Ekim 2026: Yeni hafta çıktı! Koşu bandı, 3D yazıcı, trambolin...
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