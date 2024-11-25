Bin 298 düzensiz göçmen 43 organizatör yakalandı

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, TIR garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 426 bin 565 kimlik kontrolü yapıldı.Denetimlerde, 28 bin 835 personel, 9 bin 74 ekip ile 5 bin 735 noktada, 4 bin 606 metruk bina, 8 bin 48 umuma açık yer, 483 terminal ve 5 bin 648 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 785 yer kontrol edildi.Gerçekleştirilen 'Kalkan-31' operasyonlarında 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1298 düzensiz göçmen yakalandı.Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.