Bin 500 dekara can suyu olacak... Seklik Barajı’nda sona gelindi!

Enjeksiyon, kondivi, dolusavak betonarme ve batardo dolgusu imalatlarının tamamlandığı barajda gövde dolgu çalışmaları devam ediyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projede barajın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu olarak yapılıyor. 40 metrelik gövde yüksekliği olan Bergama Seklik Barajı'nda 840 bin metreküp su tutulması hedefleniyor.

ÇOK ÇALIŞTIK

Yüzde 75'i tamamlanan barajda incelemelerde bulunan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu; "Tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgemizde çiftçilerimizi su ile buluşturmak için yatırımlar yapıyoruz. Bin 500 dekar araziye can suyu olacak bu proje için çok çalıştık ve tamamlanıyor olmasını görmek heyecan veriyor. Bölgemizdeki yaptığımız projelerle köyden kente göçü durdurmaya çalışıyoruz. Tarımsal kalkınma ile tüm Bakırçay Bölgesi'ne sahip çıkıyor, çiftçilerimizin refahı için uğraşıyoruz. Gençlerimiz kazansın, iş sahibi olsun ve istihdama katkı sağlasın diye yeni iş sahaları oluşturmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimize ve gençlerimize yönelik daha birçok projeyi hayata geçirip, yatırımlar yapacağız" dedi.