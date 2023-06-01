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Giriş Tarihi: 1.6.2023 11:58 Son Güncelleme: 1.6.2023 12:49

Bin 600 yıllık manastır turizme kazandırıldı

Batman Kıra Dağı eteklerinde 5. yüzyılda Süryani Hristiyanlar tarafından yapılan Mor Kuryakus Manastırı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarında sona doğru gelindi. Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi manastır sonbahara doğru ilk misafirlerini ağırlaması beklenirken bin 600 yıllık yapıyla birlikte bölgede inanç turizmine de önemli katkı sunacağı düşünülüyor.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Bin 600 yıllık manastır turizme kazandırıldı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyünde bulunan ve 5. yüzyılda Hristiyanlığın ilk dönemlerinden kalan Mor Kiryakus Manastırı, 2014 yılında Batman Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı. Yaklaşık 2,5 dönüm alan üzerine inşa edilen manastır, dehlizlerle yeraltına uzanan bir yeraltı katıyla birlikte 3 kattan oluşuyor. 1940'lı yıllara kadar faal olan manastır, bu tarihlerde son cemaatinin de bölgeden göç etmesiyle atıl duruma düştü. Bunun üzerine manastırda bulunan bir asa üzerine oturtulmuş meleğin yüzünü tasvir eden çevresi çıngırak biçimindeki yuvarlak yelpaze, yaklaşık 100 kilogramlık çan, çok sayıda el yazması kitap ve İnciller ile diğer eserler, Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırına götürülerek koruma altına alınmıştı.

ASLINA UYGUN ŞEKİLDE RESTORE EDİLDİ

Batman Valiliği, Dicle Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan yenileme çalışmasında 1600 yıllık manastırın giriş kapısı, güney cephesinin tamamı, mezar odası ve mezar odasının doğu cephesi ile ikinci kattaki tüm odalar yenilendi. Orijinal dokusuna ve tarihi yapısına uygun olarak 4 yıldır sürdürülen restorasyon çalışmalarıyla yolcu karşılama alanları ve iç avlularda yer alan odaların aslına uygun bir şekilde ortaya çıkarıldı.

SON BAHARDA TURİSTLERİNİ AĞIRLAYACAK

Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, Mor Kiryakus Manastırının sona yaklaşan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Şener, restorasyon çalışmalılarının son bahara doğru bitirileceğini ve ilk turist kafilesinin bu dönemde ağırlanacağını söyledi.

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Bin 600 yıllık manastır turizme kazandırıldı
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