Daha 17 yaşındaydı... Mehmet Bulut bin lira için öldürüldü!

Şahinbey ilçesinin Yukarıbayır Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Gündüz Mehmet Bulut (17) ile arkadaşı A.D. (19) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar arasındaki tartışma sona ererken, A.D. gece Bulut'u arayarak borcunu ödemek istediğini söyledi. Bir bir araya gelen ikili arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.D. bıçakla Mehmet Bulut'u ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Bulut, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Mehmet Bulut, acil servisteki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası kaçan ancak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan A.D'nin polise verdiği ifadede Mehmet Bulut ile 1000 lira için tartıştıklarını söylediği öğrenildi.