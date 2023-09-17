Bin TL için cinayet

Konya'nınmerkez Selçuklu ilçesindeki bir sanayi sitesinde dorse üretimi yapan atölyede kaynakçı olarak çalışan Suriye uyruklu Ammar Tabbuş (25), bir süre önce işi bıraktı. Önceki gün ise eski işyerine gidip patron Şükrü Güler'den (29) alacağı olan bin TL'yi istedi. Güler ise "Yaptığımız işi yarım bırakıp gittiğin için herhangi bir alacağın yok" cevabını verdi.İşyerinden ayrılan Ammar Tabbaş, akşam saatlerinde bu kez yanına arkadaşlarını da alıp tekrar geldi ve yine para istedi. Bu nedenle taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahını ateşleyen Güler, Tabbuş'ı karnından vurdu. Yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen Ammar Tabbuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Şükrü Güler ise yakalanarak cezaevine gönderildi.